Собаки породы такса – дружелюбные, умные, преданные животные, заслуженно получившие репутацию идеальной семейной собаки. Взрослые таксы нуждаются в рационе, содержащем питательные вещества, удовлетворяющие особые энергетические потребности этой породы для поддержания их привычного уровня активности. Влажный корм Royal CANIN® Dachshund паштет, предназначенный для такс старше 10 месяцев, создан специально с учетом всех потребностей вашей взрослой собаки для поддержания ее здоровья. Влажный корм ROYAL CANIN® Dachshund в паштете разработан специально для поддержания мышечного тонуса вашей собаки, а также здоровья ее суставов и костей. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой собаки корм ROYAL CANIN® для Такс выпускается также в виде сухого корма в форме хрустящих и аппетитных гранул. Если вы выбрали для своей собаки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.