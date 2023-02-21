Продукт ROYAL CANIN® Giant Adult разработан специально для собак очень крупных размеров (весом более 45 кг) с учетом их особых потребностей в питательных веществах.Если ваша собака тоже относится к этой категории, для нее очень важно получать определенные питательные вещества, в том числе, способствующие здоровью костей и суставов и поддержанию нормальной массы тела.Вот почему в состав ROYAL CANIN® Giant Adult включены хондроитин и глюкозамин. Они помогают поддерживать здоровье суставов вашей собаки.ROYAL CANIN® Giant Adult содержит эксклюзивный комплекс антиоксидантов (в который входят, в частности, витамины Е и С). Комплекс способствует нейтрализации действия свободных радикалов на клеточном уровне. Аминокислоты, такие как таурин и L-карнитин, также включены в формулу ROYAL CANIN® Giant Adult для поддержания здоровья сердца.