Giant Adult
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для взрослых собак гигантских размеров (вес взрослой собаки более 45 кг) в возрасте от 18/24 месяцев
Доступные размеры
4kg
15kg
18kg
Продукт ROYAL CANIN® Giant Adult разработан специально для собак очень крупных размеров (весом более 45 кг) с учетом их особых потребностей в питательных веществах.Если ваша собака тоже относится к этой категории, для нее очень важно получать определенные питательные вещества, в том числе, способствующие здоровью костей и суставов и поддержанию нормальной массы тела.Вот почему в состав ROYAL CANIN® Giant Adult включены хондроитин и глюкозамин. Они помогают поддерживать здоровье суставов вашей собаки.ROYAL CANIN® Giant Adult содержит эксклюзивный комплекс антиоксидантов (в который входят, в частности, витамины Е и С). Комплекс способствует нейтрализации действия свободных радикалов на клеточном уровне. Аминокислоты, такие как таурин и L-карнитин, также включены в формулу ROYAL CANIN® Giant Adult для поддержания здоровья сердца.
Поддержание костей и суставов
Помогает поддерживать здоровье костей и суставов собак гигантских пород, вес тела которых может создавать повышенную нагрузку на скелет.
Комплекс антиоксидантов
Содержит уникальный комплекс антиоксидантов, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы.
Здоровье серца
Помогает поддерживать здоровье сердца благодаря адаптированному содержанию таурина.
|Вес
|Нормальная активность
|Повышенная активность
|45 кг
|394 г (3+7/8)
|457 г (4+3/8)
|55 кг
|459 г (4+4/8)
|531 г (5+1/8)
|65 кг
|520 г (5)
|602 г (5+7/8)
|75 кг
|579 (5+5/8)
|670 г (6+4/8)
|85 кг
|636 г (6+1/8)
|736 г (7+1/8)
|100 кг
|718 (7)
|831 г (8)
|мерный стакан 240 мл - 103 г