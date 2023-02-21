Jack Russel Adult

Jack Russel Adult

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы джек-рассел-терьер в возрасте от 10 месяцев.

Доступные размеры

500g

1.5kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
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ВЫГОДА

Комплекс "Мышцы и энергия"

Джек-рассел-терьер известен своим живым темпераментом. Формула рациона способствует поддержанию мышечной массы благодаря адаптированному содержанию протеина и комплексу антиоксидантов, помогающим собаке сохранять силы и жизненную энергию.

Здоровье кожи

Jack russell terrier adult помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс), а также здоровье кожи и шерсти в целом (ЭПК и ДГК). Рацион обогащен маслом огуречника (омега-6 жирные кислоты).

Здоровье зубов

Рацион помогает уменьшить образование зубного камня благодаря содержанию хелаторов кальция.

Эксклюзивная крокета

Форма, размер, текстура и формула крокеты адаптированы для джек-рассел-терьера.

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