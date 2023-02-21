Jack Russel Adult
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы джек-рассел-терьер в возрасте от 10 месяцев.
Доступные размеры
Какова правильная часть?
500g
1.5kg
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА
Комплекс "Мышцы и энергия"
Джек-рассел-терьер известен своим живым темпераментом. Формула рациона способствует поддержанию мышечной массы благодаря адаптированному содержанию протеина и комплексу антиоксидантов, помогающим собаке сохранять силы и жизненную энергию.
Здоровье кожи
Jack russell terrier adult помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс), а также здоровье кожи и шерсти в целом (ЭПК и ДГК). Рацион обогащен маслом огуречника (омега-6 жирные кислоты).
Здоровье зубов
Рацион помогает уменьшить образование зубного камня благодаря содержанию хелаторов кальция.
Эксклюзивная крокета
Форма, размер, текстура и формула крокеты адаптированы для джек-рассел-терьера.
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ
Дегидратированные протеины мяса птицы, рис, кукуруза, пшеница, изолят растительных протеинов*, животные жиры, гидролизат протеинов животного происхождения, свекольный жом, кукурузный глютен, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, дрожжи и их частицы, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник маннанолигосахаридов), масло огуречника (0,1%), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 29500 ME; витамин D3 - 800 ME; железо - 45 мг; йод - 4,5 мг; медь- 14 мг; марганец - 59 мг; цинк - 137 мг; сeлeн - 0,1 мг; технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 10 г; сенсорные добавки: экстракт чая (источник полифенолов) - 150 мг; консерванты - антиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 30%; сырой жир - 16%; сырая зола - 6%; сырая клетчатка - 1,4%; ЭПК/ДГК - 0,3%; пентанатрий трифосфат - 3,5 г/кг.
*L.I.P. - протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
|Вес
|Низкая активность
|Нормальная активность
|Повышенная активность
|5 кг
|80 г (7/8)
|106 г (1+1/8)
|123 г (1+3/8)
|6 кг
|92 г (1)
|121 г (1+2/8)
|141 г (1+7/8)
|8 кг
|114 г (1+2/8)
|150 г (1+5/8)
|174 г (1+7/8)
|10 кг
|135 г (1+4/8)
|178 г (1+7/8)
|206 г (2+2/8)
|мерний стакан 240 мл - 94 г