Maltese Adult

Maltese Adult

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы мальтийская болонка в возрасте от 10 месяцев.

Доступные размеры

50g

500g

1.5kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
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ВЫГОДА

Здоровье шерсти

Эксклюзивная формула рациона способствует поддержанию здоровья длинной шерсти мальтийской болонки. Рацион обогащен жирными кислотами Омега-3 (ЭПК и ДГК) и Омега-6, маслом огуречника и биотином.

Уменьшение запаха и объема испражнений

Формула рациона помогает уменьшить запах и объем испражнений.

Высокая вкусовая привлекательность

Удовлетворяет аппетит даже самых привередливых питомцев благодаря комбинации эксклюзивных ароматов.

Эксклюзивная крокета: здоровье зубов

Рацион помогает уменьшить образование зубного камня благодаря содержанию хелаторов кальция.

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