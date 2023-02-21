Maltese Adult
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы мальтийская болонка в возрасте от 10 месяцев.
Доступные размеры
Какова правильная часть?
50g
500g
1.5kg
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА
Здоровье шерсти
Эксклюзивная формула рациона способствует поддержанию здоровья длинной шерсти мальтийской болонки. Рацион обогащен жирными кислотами Омега-3 (ЭПК и ДГК) и Омега-6, маслом огуречника и биотином.
Уменьшение запаха и объема испражнений
Формула рациона помогает уменьшить запах и объем испражнений.
Высокая вкусовая привлекательность
Удовлетворяет аппетит даже самых привередливых питомцев благодаря комбинации эксклюзивных ароматов.
Эксклюзивная крокета: здоровье зубов
Рацион помогает уменьшить образование зубного камня благодаря содержанию хелаторов кальция.
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ
Кукуруза, рис, дегидратированные протеины мяса птицы, животные жиры, гидролизат протеинов животного происхождения, дегидратированные протеины свинины, кукурузная мука, изолят растительных протеинов*, экстракт цикория, соевое масло, рыбий жир, дрожжи и их частицы, минеральные вещества, фруктоолигосахариды, масло огуречника (0,1%), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 29500 ME; витамин D3 - 800 ME; биотин - 3 мг; железо - 64 мг; йод - 5,7 мг; медь- 15 мг; марганец - 72 мг; цинк - 143 мг; сeлeн - 0,15 мг; технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 5 г; сенсорные добавки: экстракт чая (источник полифенолов) - 150 мг; консерванты - антиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 24%; сырой жир - 18%; сырая зола - 5,6%; сырая клетчатка - 1,5%; пентанатрий трифосфат - 3,5 г/кг; омега-6 - 3,91%; омега-3 - 0,81%, в т.ч. ЭПК/ДГК - 0,3%.
*L.I.P. - протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
|Вес
|Низкая активность
|Нормальная активность
|Повышенная активность
|2 кг
|40 г (4/8)
|46 г (5/8)
|52 г (5/8)
|3 кг
|54 г (5/8)
|62 г (6/8)
|71 г (7/8)
|4 кг
|67 г (7/8)
|77 г (1)
|88 г (1+1/8)
|мерный стакан 240 мл - 82 г