Maxi Adult (в соусе)

Влажный рацион «ROYAL CANIN® Maxi Adult кусочки в соусе» предназначен для собак крупных пород (весом 26-44 кг) в возрасте от 15 месяцев до 8 лет и разработан с учетом их особых потребностей в питательных веществах. В состав эксклюзивной формулы «ROYAL CANIN® Maxi Adult кусочки в соусе» входит комбинация различных видов клетчатки, а также высококачественный белок высокой степени усвояемости. Также продукт содержит питательные вещества, необходимые для укрепления костей и поддержания здоровья суставов взрослого животного. Рацион «ROYAL CANIN® Maxi Adult кусочки в соусе» содержит полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 (ЭПК и ДГК), способствующие поддержанию здоровья кожи. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой собаки ROYAL CANIN® Maxi Adult выпускается также в виде сухого продукта с аппетитными хрустящими крокетами. Если вы выбрали для своей собаки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного. Размер упаковки: 140 г.