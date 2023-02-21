Maxi Adult (в соусе)

Maxi Adult (в соусе)

Влажный корм для собак

Complete feed for dogs - For adult large breed dogs (from 26 to 44 kg) - From 15 months to 8 years old.

Доступные размеры

10 x 140g

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Влажный рацион «ROYAL CANIN® Maxi Adult кусочки в соусе» предназначен для собак крупных пород (весом 26-44 кг) в возрасте от 15 месяцев до 8 лет и разработан с учетом их особых потребностей в питательных веществах. В состав эксклюзивной формулы «ROYAL CANIN® Maxi Adult кусочки в соусе» входит комбинация различных видов клетчатки, а также высококачественный белок высокой степени усвояемости. Также продукт содержит питательные вещества, необходимые для укрепления костей и поддержания здоровья суставов взрослого животного. Рацион «ROYAL CANIN® Maxi Adult кусочки в соусе» содержит полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 (ЭПК и ДГК), способствующие поддержанию здоровья кожи. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой собаки ROYAL CANIN® Maxi Adult выпускается также в виде сухого продукта с аппетитными хрустящими крокетами. Если вы выбрали для своей собаки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного. Размер упаковки: 140 г.

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ВЫГОДА

Высокая усвояемость

Cпособствует здоровому пищеварению и помогает поддерживать баланс кишечной флоры.

Поддержание здоровье костей и суставов

Способствует поддержанию здоровья костей и суставов у собак крупных размеров.

Жирные кислоты омега 3: EPA-DHA

Формула обогащена жирными кислотами Омега 3 (EPA-DHA), способствующими поддержанию здоровья кожи.

ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ