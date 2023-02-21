Maxi Adult (в соусе)
Влажный корм для собак
Complete feed for dogs - For adult large breed dogs (from 26 to 44 kg) - From 15 months to 8 years old.
Доступные размеры
10 x 140g
Влажный рацион «ROYAL CANIN® Maxi Adult кусочки в соусе» предназначен для собак крупных пород (весом 26-44 кг) в возрасте от 15 месяцев до 8 лет и разработан с учетом их особых потребностей в питательных веществах. В состав эксклюзивной формулы «ROYAL CANIN® Maxi Adult кусочки в соусе» входит комбинация различных видов клетчатки, а также высококачественный белок высокой степени усвояемости. Также продукт содержит питательные вещества, необходимые для укрепления костей и поддержания здоровья суставов взрослого животного. Рацион «ROYAL CANIN® Maxi Adult кусочки в соусе» содержит полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 (ЭПК и ДГК), способствующие поддержанию здоровья кожи. Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой собаки ROYAL CANIN® Maxi Adult выпускается также в виде сухого продукта с аппетитными хрустящими крокетами. Если вы выбрали для своей собаки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного. Размер упаковки: 140 г.
Высокая усвояемость
Cпособствует здоровому пищеварению и помогает поддерживать баланс кишечной флоры.
Поддержание здоровье костей и суставов
Способствует поддержанию здоровья костей и суставов у собак крупных размеров.
Жирные кислоты омега 3: EPA-DHA
Формула обогащена жирными кислотами Омега 3 (EPA-DHA), способствующими поддержанию здоровья кожи.
|Вес собаки
|Норма
|26 кг
|10
|34 кг
|12
|45 кг
|15