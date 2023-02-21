Maxi Adult 5+
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для взрослых собак крупных размеров (вес взрослой собаки от 26 до 44 кг) в возрасте от 5 лет
Доступные размеры
4kg
15kg
18kg
Корм для собак в возрасте с 5 до 8 лет. <br>Полнорационный сухой корм для стареющих собак крупных размеров (вес собаки от 25 до 45 кг) в возрасте от 5 до 8 лет.<br>Адаптированное содержание питательных веществ помогает сохранять нормальное функционирование организма у собак крупных пород, проявляющих первые признаки старения. Содержит специальный комплекс антиоксидантов, способствующий нейтрализации свободных радикалов.
Поддержание жизненной энергии
Адаптированное содержание питательных веществ помогает поддерживать жизненную энергию собак крупных пород при появлении у них первых признаков старения. Содержит эксклюзивный комплекс антиоксидантов, который помогает нейтрализовать свободные радикалы.
Поддержание костей и суставов
Помогает поддерживать здоровье костей и суставов собак крупных пород, вес тела которых может создавать повышенную нагрузку на скелет.
Здоровое пищеварение
Рацион способствует оптимальной работе пищеварительной системы благодаря эксклюзивной формуле, содержащей высококачественные протеины и сбалансированное количество пищевой клетчатки.
|Вес
|Умеренный уровень активности
|Повышенный уровень активности
|26 кг
|325 г (3+4/8)
|369 г (4)
|28 кг
|344 г (3+5/8)
|390 г (4+1/8)
|30 кг
|362 г (3+7/8)
|411 г (4+3/8)
|32 кг
|380 г (4+2/8)
|432 г (4+5/8)
|34 кг
|397 г (4+2/8)
|452 г (4+7/8)
|36 кг
|415 г (4+3/8)
|471 г (5)
|38 кг
|432 г (4+5/8)
|491 г (5+2/8
|40 кг
|449 г (4+6/8)
|510 г (5+4/8)
|42 кг
|466 г (5)
|529 г (5+5/8)
|44 кг
|482 г (5+1/8)
|548 г (5+7/8)
|*мерний стакан 240 мл - 94 г