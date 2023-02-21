Maxi Adult 5+

Корм для собак в возрасте с 5 до 8 лет. <br>Полнорационный сухой корм для стареющих собак крупных размеров (вес собаки от 25 до 45 кг) в возрасте от 5 до 8 лет.<br>Адаптированное содержание питательных веществ помогает сохранять нормальное функционирование организма у собак крупных пород, проявляющих первые признаки старения. Содержит специальный комплекс антиоксидантов, способствующий нейтрализации свободных радикалов.