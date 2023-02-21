Maxi Ageing 8+
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для собак крупных размеров (вес взрослой собаки от 26 до 44 кг) в возрасте от 8 лет.
Доступные размеры
3kg
15kg
Зрелый возраст, когда у животного становятся внешне заметны признаки старения, связан с рядом физиологических изменений в организме крупных собак. В этот период особенно важно пересмотреть режим питания: нужно позаботиться о здоровье собаки в целом и о поддержании ее физической формы в пожилом возрасте.Продукт ROYAL CANIN® Maxi Ageing 8+ подходит для взрослых собак весом 26–44 кг. Его формула адаптирована к особенностям крупных собак. Животные в пожилом возрасте легче набирают вес, поскольку становятся менее активными, а следовательно, тратят меньше энергии. Вот почему важно соблюдать нормы кормления, чтобы стареющая собака чувствовала себя комфортно. В состав эксклюзивной формулы входят высококачественные белки (L.I.P.) с высокой степенью усвояемости, а также сбалансированный комплекс различных видов клетчатки, поддерживающий здоровье кишечника.
Поддержание здоровья стареющих собак
Рацион разработан для поддержания здоровья собак крупных пород в период старения. Содержит ЭПК, ДГК и эксклюзивный комплекс антиоксидантов, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы.
Поддержание костей и суставов
Помогает поддерживать здоровье костей и суставов собак крупных пород, вес тела которых может создавать повышенную нагрузку на скелет.
Здоровое пищеварение
Рацион способствует оптимальной работе пищеварительной системы благодаря эксклюзивной формуле, содержащей высококачественные протеины и сбалансированное количество пищевой клетчатки.
|Вес
|Умеренный уровень активности
|Повышенный урровень активности
|26 кг
|326 г (4)
|371 г (4+4/8)
|28 кг
|345 г (4+2/8)
|392 г (4+6/8)
|30 кг
|363 г (4+4/8)
|413 г (5)
|32 кг
|381 г (4+5/8)
|433 г (5+2/8)
|34 кг
|399 г (4+7/8)
|453 г (5+4/8)
|36 кг
|416 г (5 +1/8)
|473 г (5+6/8)
|38 кг
|434 г (5+3/8)
|493 г (6)
|40 кг
|451 г (5+4/8)
|512 г (6+2/8)
|42 кг
|467 г (5+6/8)
|531 г (6+4/8)
|44 кг
|484 г (5+7/8)
|550 г (6+6/8)
|*мерний стакан =240 мл = 89 г