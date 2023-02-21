Зрелый возраст, когда у животного становятся внешне заметны признаки старения, связан с рядом физиологических изменений в организме крупных собак. В этот период особенно важно пересмотреть режим питания: нужно позаботиться о здоровье собаки в целом и о поддержании ее физической формы в пожилом возрасте.Продукт ROYAL CANIN® Maxi Ageing 8+ подходит для взрослых собак весом 26–44 кг. Его формула адаптирована к особенностям крупных собак. Животные в пожилом возрасте легче набирают вес, поскольку становятся менее активными, а следовательно, тратят меньше энергии. Вот почему важно соблюдать нормы кормления, чтобы стареющая собака чувствовала себя комфортно. В состав эксклюзивной формулы входят высококачественные белки (L.I.P.) с высокой степенью усвояемости, а также сбалансированный комплекс различных видов клетчатки, поддерживающий здоровье кишечника.