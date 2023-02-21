Maxi Joint Care

Легкость движения

Формула рациона Joint Care обеспечивает поступление в организм дополнительных питательных веществ, в том числе коллагена, для укрепления хрящевой ткани и поддержания здоровья костей и суставов. Рацион содержит меньше калорий для сохранения оптимального веса и снижения нагрузки на суставы.