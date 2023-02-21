Maxi Joint Care

Maxi Joint Care

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для собак весом от 26 до 44 кг с повышенной чувствительностью суставов

Доступные размеры

50g

3kg

10kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА

Легкость движения

Формула рациона Joint Care обеспечивает поступление в организм дополнительных питательных веществ, в том числе коллагена, для укрепления хрящевой ткани и поддержания здоровья костей и суставов. Рацион содержит меньше калорий для сохранения оптимального веса и снижения нагрузки на суставы.

Доказанная эффективность

97% владельцев собак довольны результатом через 28 дней. * Внутреннее исследование Royal Canin

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