Maxi Joint Care
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для собак весом от 26 до 44 кг с повышенной чувствительностью суставов
Доступные размеры
Какова правильная часть?
50g
3kg
10kg
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА
Легкость движения
Формула рациона Joint Care обеспечивает поступление в организм дополнительных питательных веществ, в том числе коллагена, для укрепления хрящевой ткани и поддержания здоровья костей и суставов. Рацион содержит меньше калорий для сохранения оптимального веса и снижения нагрузки на суставы.
Доказанная эффективность
97% владельцев собак довольны результатом через 28 дней. * Внутреннее исследование Royal Canin
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ
Кукуруза, дегидратированные протеины мяса птицы, пшеница, животные жиры, растительная клетчатка, изолят растительных белков *, кукурузная мука, рис, гидролизат белков животного происхождения, кукурузный глютен, свекольный жом, рыбий жир, дрожжи и их частицы, минеральные вещества, соевое масло, гидролизат коллагена (0,84%), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: Витамин А: 16 500 MЕ, Витамин D3 1000 МЕ, E1 (железо): 42 мг, E2 (йод): 4,2 мг, Е4 (медь): 13 мг, Е5 (марганец): 55 мг, Е6 (цинк): 141 мг, Е8 (селен): 0,08 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 10 г. Сенсорные добавки: экстракт зеленого чая (источник полифенолов) - 2,5 г. Консерванты: антиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 26,0%; сырой жир - 15,0%; сырая зола - 6,3%; сырая клетчатка - 6,3%.
* L.I.P. - протеины, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
|Вес
|Умеренная активность(г)
|Повышенная активность (г)
|26 кг
|311 3+4/8
|360 4
|32 кг
|363 4+1/8
|421 4+1/8
|38 кг
|413 4+5/8
|479 5+3/8
|44 кг
|461 5+2/8
|534 6
|мерный стакан - 240 мл