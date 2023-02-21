Maxi Relax Care
Сухой корм для собак
Полноценный корм для собак, живущих в изменчивой среде – Взрослые и небольшие в зрелом возрасте собаки (от 26 до 44 кг) – Старше 15 месяцев.
Доступные размеры
9kg
Доказанные результаты
на +44% более нормальное поведение в изменяющейся среде *Внутреннее исследование Royal Canin
Адаптация к переменам
Изменения в рутине вашей собаки могут влиять на ее благополучие. Такие ситуации, как поездка в автомобиле, переезд в новый дом или появление нового ребенка, могут вызвать у собаки нервозность. Правильная корректировка питательных веществ может помочь ей приспособиться к переменам. Тщательно сбалансированное решение питания с доказанной эффективностью содержит специальные питательные вещества, которые помогут вашей собаке расслабиться в стрессовой и изменяющейся среде.
Как еще вы можете помочь своей собаке?
В неожиданных ситуациях собака может становиться нервной, поэтому в повседневной жизни рекомендуется соблюдать распорядок дня. Постарайтесь дать вашей собаке достаточно времени, чтобы приспособиться к возможным переменам. Если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения по поводу здоровья вашей собаки, свяжитесь, пожалуйста, со своим ветеринаром.
|Вес собаки
|26 кг
|32 кг
|38 кг
|44 кг
|Животное, содержащееся в помещении – отсутствует физическая активность
|294 г ( ou 272 г + 1 пакетик)
|344 г (ou 322 г + 1 пакетик)
|391 г (ou 369 г +1 пакетик)
|437 г (ou 415 г +1 пакетик)
|Нормальная активность
|341 г (ou 319 г + 1 пакетик)
|398 г (ou 376 г + 1 пакетик)
|453 г (ou 431 г + 1 пакетик)
|506 г (ou 484 г +1 пакетик)
|Высокая активность
|387 г (ou 365 г +1 пакетик)
|453 г (ou 431 г + 1 пакетик)
|515 г (ou 493 г + 1 пакетик)
|575 г (ou 553 г + 1 пакетик)