Maxi Relax Care

Адаптация к переменам

Изменения в рутине вашей собаки могут влиять на ее благополучие. Такие ситуации, как поездка в автомобиле, переезд в новый дом или появление нового ребенка, могут вызвать у собаки нервозность. Правильная корректировка питательных веществ может помочь ей приспособиться к переменам. Тщательно сбалансированное решение питания с доказанной эффективностью содержит специальные питательные вещества, которые помогут вашей собаке расслабиться в стрессовой и изменяющейся среде.