Maxi Relax Care

Maxi Relax Care

Сухой корм для собак

Полноценный корм для собак, живущих в изменчивой среде – Взрослые и небольшие в зрелом возрасте собаки (от 26 до 44 кг) – Старше 15 месяцев.

Доступные размеры

9kg

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Доказанные результаты

на +44% более нормальное поведение в изменяющейся среде *Внутреннее исследование Royal Canin

Адаптация к переменам

Изменения в рутине вашей собаки могут влиять на ее благополучие. Такие ситуации, как поездка в автомобиле, переезд в новый дом или появление нового ребенка, могут вызвать у собаки нервозность. Правильная корректировка питательных веществ может помочь ей приспособиться к переменам. Тщательно сбалансированное решение питания с доказанной эффективностью содержит специальные питательные вещества, которые помогут вашей собаке расслабиться в стрессовой и изменяющейся среде.

Как еще вы можете помочь своей собаке?

В неожиданных ситуациях собака может становиться нервной, поэтому в повседневной жизни рекомендуется соблюдать распорядок дня. Постарайтесь дать вашей собаке достаточно времени, чтобы приспособиться к возможным переменам. Если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения по поводу здоровья вашей собаки, свяжитесь, пожалуйста, со своим ветеринаром.

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