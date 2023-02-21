Продукт «ROYAL CANIN® Medium Adult кусочки в соусе» для собак средних размеров в возрасте от 12 месяцев до 10 лет (весом от 11 до 25 кг) разработан с учетом особых потребностей таких собак в питательных веществах.«ROYAL CANIN® Medium Adult кусочки в соусе» способствует улучшению пищеварения, а также помогает поддерживать оптимальный баланс кишечной микрофлоры.Рацион также помогает укреплять механизмы естественной защиты благодаря уникальному комплексу антиоксидантов и пребиотиков, входящих в его состав.Кроме того, «ROYAL CANIN® Medium Adult кусочки в соусе» обогащен полиненасыщенными жирными кислотами (ЭПК И ДГК), способствующими поддержанию здоровья кожи и шерсти.Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой собаки ROYAL CANIN® Medium Adult выпускается также в виде сухого продукта с аппетитными хрустящими крокетами. Если вы выбрали для своей собаки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.