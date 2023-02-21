Medium Adult
Влажный корм для собак
Полнорационный влажный корм для взрослых собак средних размеров (вес взрослой собаки от 11 до 25 кг) в возрасте от 12 месяцев до 10 лет.
Доступные размеры
10 x 140g
Продукт «ROYAL CANIN® Medium Adult кусочки в соусе» для собак средних размеров в возрасте от 12 месяцев до 10 лет (весом от 11 до 25 кг) разработан с учетом особых потребностей таких собак в питательных веществах.«ROYAL CANIN® Medium Adult кусочки в соусе» способствует улучшению пищеварения, а также помогает поддерживать оптимальный баланс кишечной микрофлоры.Рацион также помогает укреплять механизмы естественной защиты благодаря уникальному комплексу антиоксидантов и пребиотиков, входящих в его состав.Кроме того, «ROYAL CANIN® Medium Adult кусочки в соусе» обогащен полиненасыщенными жирными кислотами (ЭПК И ДГК), способствующими поддержанию здоровья кожи и шерсти.Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой собаки ROYAL CANIN® Medium Adult выпускается также в виде сухого продукта с аппетитными хрустящими крокетами. Если вы выбрали для своей собаки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.
Высокая перевариваемость
Способствует поддержанию здоровья пищеварительной системы и баланса кишечной флоры.
Естественные механизмы защиты
Помогает поддерживать естественные механизмы защиты организма благодаря комплексу антиоксидантов и пребиотикам.
Жирные кислоты омега-3: ЭПК и ДГК
Рацион обогащен жирными кислотами омега-3 (ЭПК и ДГК), помогающими поддерживать здоровье кожи.
|Вес собаки
|Только влажный корм
|1 пауч + сухой корм
|12 кг
|5+1/2
|151 г
|14 кг
|6
|173 г
|18 кг
|7+1/2
|216 г
|20 кг
|8
|237 г
|23 кг
|9
|267 г
|25 кг
|9+1/2
|286 г