Medium Adult

Medium Adult

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для взрослых собак средних размеров (вес взрослой собаки от 11 до 25 кг) в возрасте от 12 месяцев до 7 лет

Доступные размеры

1kg

4kg

10kg

15kg

18kg

Какова правильная часть?
Найти магазин
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
pa.productDetails.productDetailsImageAlt
ВЫГОДА

Естественные механизмы защиты

Помогает поддерживать естественные механизмы защиты организма благодаря комплексу антиоксидантов и содержанию маннанолигосахаридов.

Высокая перевариваемость

Рацион способствует оптимальной работе пищеварительной системы благодаря эксклюзивной формуле, содержащей высококачественные протеины и сбалансированное количество пищевой клетчатки.

Жирные кислоты омега-3: ЭПК и ДГК

Рацион обогащен жирными кислотами омега-3 (ЭПК и ДГК), помогающими поддерживать здоровье кожи.

ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ