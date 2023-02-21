Medium Adult
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для взрослых собак средних размеров (вес взрослой собаки от 11 до 25 кг) в возрасте от 12 месяцев до 7 лет
Доступные размеры
Какова правильная часть?
1kg
4kg
10kg
15kg
18kg
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА
Естественные механизмы защиты
Помогает поддерживать естественные механизмы защиты организма благодаря комплексу антиоксидантов и содержанию маннанолигосахаридов.
Высокая перевариваемость
Рацион способствует оптимальной работе пищеварительной системы благодаря эксклюзивной формуле, содержащей высококачественные протеины и сбалансированное количество пищевой клетчатки.
Жирные кислоты омега-3: ЭПК и ДГК
Рацион обогащен жирными кислотами омега-3 (ЭПК и ДГК), помогающими поддерживать здоровье кожи.
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ
Дегидратированные протеины мяса птицы, кукурузная мука, кукуруза, пшеничная мука, животные жиры, дегидратированные протеины свинины, пшеница, гидролизат протеинов животного происхождения, свекольный жом, рыбий жир, минеральные вещества, соевое масло, дрожжи и их частицы, гидролизат дрожжей (источник маннанолигосахаридов (0,05%)).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 12500 ME; витамин D3 - 800 ME; железо - 43 мг; йод - 4,3 мг; медь – 13 мг; марганец - 55 мг; цинк - 133 мг; сeлeн - 0,11 мг; консерванты - антиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 25%; сырой жир - 14%; сырая зола – 6,1%; сырая клетчатка – 1,3%; омега-3 - 0,6%, в т.ч. ЭПК/ДГК - 0,31%.
|Вес собаки
|Умеренный уровень активности
|Повышенный уровень активности
|11 кг
|173 г (1+6/8)
|196 г (2)
|12 кг
|185 г (1+7/8)
|210 (2+2/8)
|14 кг
|207 г (2+1/8)
|235 г (2+4/8)
|16 кг
|229 г (2+3/8)
|260 г (2+6/8)
|18 кг
|250 г (2+5/8)
|284 г (3)
|20 кг
|271 г (2+7/8)
|308 г (3+2/8)
|22 кг
|291 г (3)
|330 г (3+4/8)
|24 кг
|310 г (3+2/8)
|353 г (3+5/8)
|25 кг
|320 г (3+3/8)
|364 г (3+6/8)
|мерный стакан - 240 мл 96 г