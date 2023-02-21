Medium Dermacomfort

Medium Dermacomfort

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для собак весом от 11 до 25 кг с чувствительной кожей, склонной к раздражениям

Доступные размеры

3kg

10kg

12kg

Какова правильная часть?
Найти магазин
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА

Кожа собаки реагирует на пищевые, сезонные и экологические раздражители

Большое количество царапин могут повредить кожу, нарушив ее защитный барьер.

Доказанная эффективность

91% владельцев собак довольны результатом через 2 месяца * * Внутреннее исследование Royal Canin

Что еще вы можете сделать для вашей собаки?

Вы можете улучшить защиту кожи вашей собаки, регулярно очищая места, где она спит и отдыхает. Удаление пыли и перхоти в таких местах предотвращает размножение паразитов, вызывающих зуд. Если у вас есть малейшее подозрение на проблемы со здоровьем вашей собаки, пожалуйста, обратитесь к ветеринарному врачу. Только специалист может правильно оценить состояние ее здоровья.

ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ