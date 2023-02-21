Medium Dermacomfort

Что еще вы можете сделать для вашей собаки?

Вы можете улучшить защиту кожи вашей собаки, регулярно очищая места, где она спит и отдыхает. Удаление пыли и перхоти в таких местах предотвращает размножение паразитов, вызывающих зуд. Если у вас есть малейшее подозрение на проблемы со здоровьем вашей собаки, пожалуйста, обратитесь к ветеринарному врачу. Только специалист может правильно оценить состояние ее здоровья.