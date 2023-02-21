Medium Dermacomfort
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для собак весом от 11 до 25 кг с чувствительной кожей, склонной к раздражениям
Доступные размеры
Какова правильная часть?
3kg
10kg
12kg
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА
Кожа собаки реагирует на пищевые, сезонные и экологические раздражители
Большое количество царапин могут повредить кожу, нарушив ее защитный барьер.
Доказанная эффективность
91% владельцев собак довольны результатом через 2 месяца * * Внутреннее исследование Royal Canin
Что еще вы можете сделать для вашей собаки?
Вы можете улучшить защиту кожи вашей собаки, регулярно очищая места, где она спит и отдыхает. Удаление пыли и перхоти в таких местах предотвращает размножение паразитов, вызывающих зуд. Если у вас есть малейшее подозрение на проблемы со здоровьем вашей собаки, пожалуйста, обратитесь к ветеринарному врачу. Только специалист может правильно оценить состояние ее здоровья.
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ
Рис, изолят протеинов растительного происхождения*, пшеница, животные жиры, кукурузный глютен, очищенный овес, кукуруза, минеральные вещества, гидролизат белков животного происхождения, соевое масло, свекольный жом, рыбий жир, семена льна, фруктоолигосахариды, масло огуречника, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: Витамин А: 29500 MЕ, Витамин D3: 800 МЕ, E1 (железо): 67 мг, E2 (йод): 5,5 мг, Е4 (медь): 13 мг, Е5 (марганец): 67 мг, Е6 (цинк) 150 мг, Е8 (селен): 0,17 мг. Консерванты: антиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 24,0%; сырой жир - 17,0%; сырая зола - 5,9%; сырая клетчатка - 1,4%; на 1 кг: омега-6 жирные кислоты - 34,2 г, в т. ч. гамма-линоленовая кислота - 0,3 г; омега-3 жирные кислоты - 11,3 г, в т. ч. ЭПК / ДГК - 4,1 г.
* L.I.P. - протеины, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
|Вес
|Умеренная активность(г)
|Сухой корм + пауч
|Повышенная активность (г)
|Сухой корм + пауч
|11 кг
|144 1+3/8
|122 1+1/8+ 1
|167 1+4/8
|144 1+3/8+ 1
|15 кг
|182 1+5/8
|159 1+4/8+ 1
|211 2
|188 1+6/8+ 1
|20 кг
|226 2+1/8
|203 1+7/8+ 1
|261 2+3/8
|239 2+2/8+ 1
|25 кг
|267 2+4/8
|244 2+2/8+ 1
|309 2+7/8
|286 2+5/8+ 1
|мерный стакан - 240 мл.