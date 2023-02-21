Medium Relax Care

Как еще вы можете помочь своей собаке?

В неожиданных ситуациях собака может становиться нервной, поэтому в повседневной жизни рекомендуется соблюдать распорядок дня. Постарайтесь дать вашей собаке достаточно времени, чтобы приспособиться к возможным переменам. Если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения по поводу здоровья вашей собаки, свяжитесь, пожалуйста, со своим ветеринаром.