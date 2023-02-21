Medium Relax Care

Medium Relax Care

Сухой корм для собак

Полноценный корм для собак, живущих в изменчивой окружающей среде – Взрослые собаки, в зрелом возрасте среднего размера (от 11 до 25 кг) – Старше 12 месяцев

Доступные размеры

3kg

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ВЫГОДА

Доказанные результаты

на +44% более нормальное поведение в изменяющейся среде *Внутреннее исследование Royal Canin

Адаптация к переменам

Тщательно сбалансированное решение питания с доказанной эффективностью содержит специальные питательные вещества, которые помогут вашей собаке расслабиться в стрессовой и изменяющейся среде.

Как еще вы можете помочь своей собаке?

В неожиданных ситуациях собака может становиться нервной, поэтому в повседневной жизни рекомендуется соблюдать распорядок дня. Постарайтесь дать вашей собаке достаточно времени, чтобы приспособиться к возможным переменам. Если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения по поводу здоровья вашей собаки, свяжитесь, пожалуйста, со своим ветеринаром.

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