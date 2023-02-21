Medium Relax Care
Сухой корм для собак
Полноценный корм для собак, живущих в изменчивой окружающей среде – Взрослые собаки, в зрелом возрасте среднего размера (от 11 до 25 кг) – Старше 12 месяцев
Доступные размеры
3kg
Доказанные результаты
на +44% более нормальное поведение в изменяющейся среде *Внутреннее исследование Royal Canin
Адаптация к переменам
Тщательно сбалансированное решение питания с доказанной эффективностью содержит специальные питательные вещества, которые помогут вашей собаке расслабиться в стрессовой и изменяющейся среде.
Как еще вы можете помочь своей собаке?
В неожиданных ситуациях собака может становиться нервной, поэтому в повседневной жизни рекомендуется соблюдать распорядок дня. Постарайтесь дать вашей собаке достаточно времени, чтобы приспособиться к возможным переменам. Если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения по поводу здоровья вашей собаки, свяжитесь, пожалуйста, со своим ветеринаром.
|Вес собаки
|Животное, содержащееся в помещении – отсутствует физическая активность (Сухой корм)
|Животное, содержащееся в помещении – отсутствует физическая активность(Смешанное кормление)
|Нормальная активность (Сухой корм)
|Нормальная активность (Смешанное кормление)
|Высокая активность (Сухой корм)
|Высокая активность (Смешанное кормление)
|11 кг
|153 г (1 + 6/8 чашек)
|132 г (1 + 4/8 чашек) + 1 пакетик
|178 г (2 чашек)
|156 г (1 + 6/8 чашек) + 1 пакетик
|202 г (2 + 3/8 чашек)
|180 г (2 + 1/8 чашек) + 1 пакетик
|15 кг
|194 г (2 + 2/8 чашек)
|172 г (2 чашек) + 1 пакетик
|224 г (2 + 5/8 чашек)
|202 г (2 + 3/8 чашек) + 1 пакетик
|255 г (3 чашек)
|233 г (2 + 6/8 чашек) + 1 пакетик
|20 кг
|240 г (2 + 6/8 чашек)
|218 г (2 + 4/8 чашек) + 1 пакетик
|278 г (3 + 2/8 чашек)
|256 г (3 чашек) + 1 пакетик
|316 г (3 + 5/8 чашек)
|294 г (3 + 3/8 чашек) + 1 пакетик
|25 кг
|284 г (3 + 2/8 чашек)
|262 г ( 3 чашек) + 1 пакетик
|329 г (3 + 6/8 чашек)
|307 г (3 + 4/8 чашек) + 1 пакетик
|374 г (4 + 3/8 чашек)
|352 г (4 + 1/8 чашек) + 1 пакетик