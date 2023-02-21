Mini Adult

Mini Adult

Влажный корм для собак

Полнорационный влажный корм для взрослых собак мелких размеров (вес взрослой собаки до 10 кг) в возрасте от 10 месяцев до 12 лет

Доступные размеры

12 x 85g

Какова правильная часть?
Найти магазин
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Продукт «ROYAL CANIN® Mini Adult кусочки в соусе» разработан специально с учетом потребностей в питательных веществах взрослых собак мелких пород.  <p>«ROYAL CANIN® Mini Adult кусочки в соусе»  подходит собакам в возрасте от 10 месяцев до 12 лет весом до 10 кг.<p>Благодаря уникальной комбинации питательных веществ продукт «ROYAL CANIN® Mini Adult кусочки в соусе» способствует нормализации работы пищеварительного тракта, а также поддерживает оптимальный баланс кишечной микрофлоры. <p>Рацион «ROYAL CANIN® Mini Adult кусочки в соусе» отличается умеренной калорийностью, что позволяет вашей собаке мелкой породы поддерживать оптимальный вес.<p>Формула также обогащена комплексом жирных кислот Омега-3 (ЭПК И ДГК), оказывающих благотворное воздействие на здоровье кожи.<p>Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой собаки ROYAL CANIN® Mini Adult выпускается также в виде сухого продукта с аппетитными хрустящими крокетами. <p>Если вы выбрали для своей собаки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.

pa.productDetails.productDetailsImageAlt
ВЫГОДА

Здоровье пищеварительной системы

Способствует поддержанию здоровья пищеварительной системы и баланса кишечной флоры.

Адаптированное содержание энергии

Помогает поддерживать идеальный вес у собак мелких пород.

Поддержание здоровья кожи и красоты шерсти

Содержит питательные вещества, которые помогают поддерживать здоровье кожи и красоту шерсти. Обогащен ЭПК и ДГК.

ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ