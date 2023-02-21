Продукт «ROYAL CANIN® Mini Adult кусочки в соусе» разработан специально с учетом потребностей в питательных веществах взрослых собак мелких пород. <p>«ROYAL CANIN® Mini Adult кусочки в соусе» подходит собакам в возрасте от 10 месяцев до 12 лет весом до 10 кг.<p>Благодаря уникальной комбинации питательных веществ продукт «ROYAL CANIN® Mini Adult кусочки в соусе» способствует нормализации работы пищеварительного тракта, а также поддерживает оптимальный баланс кишечной микрофлоры. <p>Рацион «ROYAL CANIN® Mini Adult кусочки в соусе» отличается умеренной калорийностью, что позволяет вашей собаке мелкой породы поддерживать оптимальный вес.<p>Формула также обогащена комплексом жирных кислот Омега-3 (ЭПК И ДГК), оказывающих благотворное воздействие на здоровье кожи.<p>Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой собаки ROYAL CANIN® Mini Adult выпускается также в виде сухого продукта с аппетитными хрустящими крокетами. <p>Если вы выбрали для своей собаки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.