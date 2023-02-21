Mini Coat Care
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для собак весом до 10 кг с тусклой и жесткой шерстью
Доступные размеры
1kg
Корм для собак с тусклой и сухой шерстью. <p>Густой и шелковистый шерстный покров вашей собаки - следствие сбалансированного питания и хорошего здоровья. Рацион питает красивую шерсть изнутри.<p>Формула обогащена омега-3 и -6 жирными кислотами для поддержания здоровья кожи, обеспечения роста и красоты шерсти. Содержит оптимальный уровень тирозина для усиления окраса. Полнорационный продукт идеально подходит для длительного кормления, поддерживает блеск и здоровье шерстного покрова.
Густая и шелковистая шерсть - следствие сбалансированного питания и признак здоровья вашей собаки
Позаботьтесь о красоте и здоровье шерсти изнутри благодаря специально подобраному рациону.
Доказанная эффективность
Улучшение блеска шерсти через 28 дней * Внутреннее исследование Royal Canin.
|Вес
|Умеренная активность (г)
|Сухой корм+ пауч
|Повышенная активность (г)
|Сухой корм+ пауч
|1 кг
|24 2/8
|28 2/8
|13 1/8
|17 1/8
|3 кг
|56 5/8
|33 3/8
|65 5/8
|42 3/8
|6 кг
|94 1
|71 6/8
|109 1+1/8
|86 7/8
|10 кг
|138 1+4/8
|115 1+2/8
|159 1+5/8
|136 1+3/8
|-
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|-
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|мерний стакан - 240 мл