Mini Coat Care

Mini Coat Care

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для собак весом до 10 кг с тусклой и жесткой шерстью

Доступные размеры

1kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Корм для собак с тусклой и сухой шерстью. <p>Густой и шелковистый шерстный покров вашей собаки - следствие сбалансированного питания и хорошего здоровья. Рацион питает красивую шерсть изнутри.<p>Формула обогащена омега-3 и -6 жирными кислотами для поддержания здоровья кожи, обеспечения роста и красоты шерсти. Содержит оптимальный уровень тирозина для усиления окраса. Полнорационный продукт идеально подходит для длительного кормления, поддерживает блеск и здоровье шерстного покрова.

ВЫГОДА

Густая и шелковистая шерсть - следствие сбалансированного питания и признак здоровья вашей собаки

Позаботьтесь о красоте и здоровье шерсти изнутри благодаря специально подобраному рациону.

Доказанная эффективность

Улучшение блеска шерсти через 28 дней * Внутреннее исследование Royal Canin.

ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ