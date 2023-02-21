Mini Coat Care

Корм для собак с тусклой и сухой шерстью. <p>Густой и шелковистый шерстный покров вашей собаки - следствие сбалансированного питания и хорошего здоровья. Рацион питает красивую шерсть изнутри.<p>Формула обогащена омега-3 и -6 жирными кислотами для поддержания здоровья кожи, обеспечения роста и красоты шерсти. Содержит оптимальный уровень тирозина для усиления окраса. Полнорационный продукт идеально подходит для длительного кормления, поддерживает блеск и здоровье шерстного покрова.