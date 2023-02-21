Mini Dental Care
Сухой корм для собак
Полнорационный корм для собак весом до 10 кг, склонных к образованию зубного налета и камня
Доступные размеры
Какова правильная часть?
1kg
8kg
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА
Некоторые собаки более склонны к образованию зубного камня
После еды остатки корма образуют тонкий слой зубного налета, покрывающий зубы. Со временем зубной налет кальцифицируется, превращаясь в зубной камень.
Доказанная эффективность
Уменьшение образования зубного камня на 69% * * Внутреннее исследование Royal CaninЮ
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ
Кукурузная мука, дегидратированные протеины мяса птицы, рис, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, растительная клетчатка, порошок целлюлозы.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: Витамин А: 15 500 MЕ, Витамин D3: 1000 МЕ, E1 (железо): 39 мг, E2 (йод): 3,9 мг, Е4 (медь) 12 мг, Е5 (марганец): 51 мг, Е6 (цинк) 128 мг, Е8 (селен): 0,06 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения: 10 г. Консерванты: антиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 23,0%; сырой жир - 16,0%; сырая зола - 6,9%; сырая клетчатка - 2,1%.
|Вес
|Умеренная активность(г)
|Повышенная активность (г)
|1 кг
|25 2/8
|29 3/8
|3 кг
|57 5/8
|66 1
|6 кг
|95 1+1/8
|110 1+5/8
|10 кг
|140 1+5/8
|162 2+3/8
|мерный стакан -240 мл.