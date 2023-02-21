Mini Dental Care

Mini Dental Care

Сухой корм для собак

Полнорационный корм для собак весом до 10 кг, склонных к образованию зубного налета и камня

Доступные размеры

1kg

8kg

Какова правильная часть?
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ВЫГОДА

Некоторые собаки более склонны к образованию зубного камня

После еды остатки корма образуют тонкий слой зубного налета, покрывающий зубы. Со временем зубной налет кальцифицируется, превращаясь в зубной камень.

Доказанная эффективность

Уменьшение образования зубного камня на 69% * * Внутреннее исследование Royal CaninЮ

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