Mini Dermacomfort

Mini Dermacomfort

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для собак весом до 10 кг с чувствительной кожей, склонной к раздражениям

Доступные размеры

50g

1kg

3kg

8kg

Какова правильная часть?
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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА

Кожа собаки реагирует на пищевые, сезонные и экологические раздражители

Большое количество царапин могут повредить кожу, нарушив ее защитный барьер.

Формула для уменьшения раздражений

В состав входят жирные кислоты омега-3 и омега-6, в т. ч. ГЛК (гамма-линоленовая кислота), ЭПК (эйкозапентаеновая кислота) и ДГК (докозагексаеновая кислота), которые помогают питать и поддерживать чувствительную кожу. Состав продукта содержит необходимые вещества для здоровья кожи и красоты шерсти собаки.

Доказанная эффективность

91% владельцев собак довольны результатом через 2 месяца *. * Внутреннее исследование Royal Canin.

Что еще вы можете сделать для вашей собаки?

Вы можете улучшить защиту кожи вашей собаки, регулярно очищая места, где она спит и отдыхает. Удаление пыли и перхоти в таких местах предотвращает размножение паразитов, вызывающих зуд. Если у вас есть малейшее подозрение на проблемы со здоровьем вашей собаки, пожалуйста, обратитесь к ветеринарному врачу. Только специалист может правильно оценить состояние ее здоровья.

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