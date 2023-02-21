Mini Indoor Adult

Mini Indoor Adult

Сухой корм для собак

Полнорационный корм для взрослых собак (в возрасте от 10 месяцев и старше) мелких размеров (до 10 кг), живущих главным образом в помещении.

Доступные размеры

50g

500g

1.5kg

3kg

7.5kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Для поддержания здоровья и хорошей физической формы вашей собаке необходим полноценный и сбалансированный рацион, богатый ценными питательными веществами. ROYAL CANIN® Mini Indoor Adult предназначен для маленьких собак (весом до 10 кг) в возрасте от 10 месяцев и разработан с учетом их потребностей в питательных веществах. ROYAL CANIN® Mini Indoor Adult содержит белки высокой усвояемости (L.I.P.) и оптимальное количество клетчатки, что отвечает потребностям мелких собак в питательных веществах, а также способствует нормализации пищеварения и уменьшению объема и неприятного запаха стула. Продукт обогащен L-карнитином – веществом, стимулирующим метаболизм жиров и участвующим в выработке энергии. Адаптированный уровень калорийности ROYAL CANIN® Mini Indoor Adult помогает поддерживать оптимальный вес собаки. Кроме того, ROYAL CANIN® Mini Indoor Adult обагащен полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3, необходимыми для поддержания здоровья кожи и шерсти животного.

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ВЫГОДА

Здоровое пищеварение и нормальный стул

Поддерживает здоровье пищеварительной системы и уменьшает запах и объем фекалий благодаря высокоусваемым белкам (L.I.P.), оптимальному содержанию клетчатки и высококачественным источникам углеводов.

Идеальный вес

Помогает поддерживать вес в пределах нормы благодаря оптимальной калорийности рациона, отвечающей энергетическим потребностям собак мелких размеров, живущих главным образом в помещении. Формула также содержит L-карнитин.

Здоровье кожи и шерсти

Формула содержит питательные вещества, способствующие поддержанию здоровья кожи и шерсти, в том числе обогащена жирными кислотами EPA-DHA.

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