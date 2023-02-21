Mini Indoor Adult
Сухой корм для собак
Полнорационный корм для взрослых собак (в возрасте от 10 месяцев и старше) мелких размеров (до 10 кг), живущих главным образом в помещении.
Доступные размеры
50g
500g
1.5kg
3kg
7.5kg
Для поддержания здоровья и хорошей физической формы вашей собаке необходим полноценный и сбалансированный рацион, богатый ценными питательными веществами. ROYAL CANIN® Mini Indoor Adult предназначен для маленьких собак (весом до 10 кг) в возрасте от 10 месяцев и разработан с учетом их потребностей в питательных веществах. ROYAL CANIN® Mini Indoor Adult содержит белки высокой усвояемости (L.I.P.) и оптимальное количество клетчатки, что отвечает потребностям мелких собак в питательных веществах, а также способствует нормализации пищеварения и уменьшению объема и неприятного запаха стула. Продукт обогащен L-карнитином – веществом, стимулирующим метаболизм жиров и участвующим в выработке энергии. Адаптированный уровень калорийности ROYAL CANIN® Mini Indoor Adult помогает поддерживать оптимальный вес собаки. Кроме того, ROYAL CANIN® Mini Indoor Adult обагащен полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3, необходимыми для поддержания здоровья кожи и шерсти животного.
Здоровое пищеварение и нормальный стул
Поддерживает здоровье пищеварительной системы и уменьшает запах и объем фекалий благодаря высокоусваемым белкам (L.I.P.), оптимальному содержанию клетчатки и высококачественным источникам углеводов.
Идеальный вес
Помогает поддерживать вес в пределах нормы благодаря оптимальной калорийности рациона, отвечающей энергетическим потребностям собак мелких размеров, живущих главным образом в помещении. Формула также содержит L-карнитин.
Здоровье кожи и шерсти
Формула содержит питательные вещества, способствующие поддержанию здоровья кожи и шерсти, в том числе обогащена жирными кислотами EPA-DHA.
|-
|Низкая активность
|-
|Нормальная активность
|-
|Высокая активность
|-
|Вес собаки
|Граммы
|Чашек
|Граммы
|Чашек
|Граммы
|Чашек
|2 кг
|42
|3/8
|49
|4/8
|56
|5/8
|3 кг
|57
|5/8
|66
|5/8
|75
|6/8
|4 кг
|71
|6/8
|82
|7/8
|93
|1
|5 кг
|84
|7/8
|97
|1
|110
|1+1/8
|6 кг
|96
|1
|111
|1+1/8
|127
|1+2/8
|7 кг
|108
|1+1/8
|125
|1+2/8
|142
|1+4/8
|8 кг
|119
|1+2/8
|138
|1+3/8
|157
|1+5/8
|9 кг
|130
|1+3/8
|151
|1+4/8
|172
|1+6/8
|10 кг
|141
|1+3/8
|163
|1+5/8
|186
|1+7/8