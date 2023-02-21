Mini Relax Care
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для собак весом до 10 кг, чувствительных к изменениям среды
Доступные размеры
1kg
8kg
Перемены в повседневной жизни собаки могут отразиться на ее состоянии
Такие ситуации, как путешествие в автомобиле, переезд в новый дом или появление ребенка в семье, могут заставить собаку нервничать. Адаптация ее рациона может помочь справиться с изменениями.
Адаптация к изменениям
Точно сбалансированная формула рациона содержит особые питательные вещества, помогающие собаке чувствовать себя спокойно в напряженной среде.
Доказанная эффективность
+ 44% собак спокойно реагировали на изменение среды * Внутреннее исследование Royal Canin
Что вы еще можете сделать для вашей собаки?
Непредвиденные ситуации могут вызвать нервозность, поэтому важно придерживаться привычного режима в повседневной жизни. Дайте вашей собаке достаточно времени для того, чтобы она могла приспособиться к возможным изменениям. Если у вас есть малейшее подозрение на проблемы со здоровьем вашей собаки, пожалуйста, обратитесь к ветеринарному врачу. Только специалист может правильно оценить состояние ее здоровья.
|Вес взрослой собаки
|Нормальная активность (г)
|Сухой корм + пауч
|Повышенная активность (г)
|Сухой корм + пауч
|1 кг
|25 2/8
|14 1/8
|29 3/8
|18 2/8
|3 кг
|57 6/8
|35 3/8
|66 6/8
|44 4/8
|6 кг
|96 1+1/8
|74 7/8
|111 1+3/8
|89 1+1/8
|10 кг
|141 1+6/8
|119 1+4/8
|163 2
|141 1+6/8
|мерный стакан - 240 мл