Mini Relax Care

Что вы еще можете сделать для вашей собаки?

Непредвиденные ситуации могут вызвать нервозность, поэтому важно придерживаться привычного режима в повседневной жизни. Дайте вашей собаке достаточно времени для того, чтобы она могла приспособиться к возможным изменениям. Если у вас есть малейшее подозрение на проблемы со здоровьем вашей собаки, пожалуйста, обратитесь к ветеринарному врачу. Только специалист может правильно оценить состояние ее здоровья.