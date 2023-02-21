Mini Relax Care

Mini Relax Care

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для собак весом до 10 кг, чувствительных к изменениям среды

Доступные размеры

1kg

8kg

Какова правильная часть?
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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА

Перемены в повседневной жизни собаки могут отразиться на ее состоянии

Такие ситуации, как путешествие в автомобиле, переезд в новый дом или появление ребенка в семье, могут заставить собаку нервничать. Адаптация ее рациона может помочь справиться с изменениями.

Адаптация к изменениям

Точно сбалансированная формула рациона содержит особые питательные вещества, помогающие собаке чувствовать себя спокойно в напряженной среде.

Доказанная эффективность

+ 44% собак спокойно реагировали на изменение среды * Внутреннее исследование Royal Canin

Что вы еще можете сделать для вашей собаки?

Непредвиденные ситуации могут вызвать нервозность, поэтому важно придерживаться привычного режима в повседневной жизни. Дайте вашей собаке достаточно времени для того, чтобы она могла приспособиться к возможным изменениям. Если у вас есть малейшее подозрение на проблемы со здоровьем вашей собаки, пожалуйста, обратитесь к ветеринарному врачу. Только специалист может правильно оценить состояние ее здоровья.

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