Mini Urinary Care

Корм для собак с чувствительной мочевыделительной системой. Собаки мелких пород обычно пьют мало воды, что может привести к высокой концентрации мочи. В моче могут образовываться кристаллы при высоких уровнях некоторых минеральных веществ в мочевом пузыре. Питание может сыграть важную роль в поддержании баланса минеральных веществ, чтобы моча оставалась ненасыщенной.Формула способствует разбавлению мочи и поддерживает баланс минеральных веществ. Этот полнорационный продукт можно использовать в течение длительного времени для создания условий, неблагоприятных для образования мочевых камней.