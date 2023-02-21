Mini Urinary Care
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для собак весом до 10 кг с чувствительной мочевыделительной системой
Доступные размеры
1kg
Корм для собак с чувствительной мочевыделительной системой. Собаки мелких пород обычно пьют мало воды, что может привести к высокой концентрации мочи. В моче могут образовываться кристаллы при высоких уровнях некоторых минеральных веществ в мочевом пузыре. Питание может сыграть важную роль в поддержании баланса минеральных веществ, чтобы моча оставалась ненасыщенной.Формула способствует разбавлению мочи и поддерживает баланс минеральных веществ. Этот полнорационный продукт можно использовать в течение длительного времени для создания условий, неблагоприятных для образования мочевых камней.
Собаки малых пород обычно пьют мало воды, что может привести к высокой концентрации мочи
Повышение уровня некоторых минеральных веществ в мочевом пузыре может вызвать образование кристаллов. Питание играет важную роль в поддержании баланса минеральных веществ и снижении концентрации мочи.
Поддержание здоровья мочевыделительной системы
Формула рациона способствует разбавлению мочи и поддерживает баланс минеральных веществ. Этот полнорационный корм можно использовать в течение длительного времени для создания в мочевом пузыре среды, неблагоприятной для образования камней.
Доказанная эффективность
Разведение мочи на 21% * Внутреннее исследование Royal Canin
|Вес
|Умеренная активность (г)
|Сухой корм + пауч
|Повышенная активность (г)
|Сухой корм + пауч
|1 кг
|25 2/8
|14 1/8
|29 3/8
|18 2/8
|3 кг
|57 5/8
|34 3/8
|66 6/8
|43 4/8
|6 кг
|95 1+1/8
|73 7/8
|110 1+2/8
|88 1
|10 кг
|140 1+5/8
|117 1+3/8
|162 1+7/8
|140 1+5/8
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|мерный стакан - 240 мл.