Mini Urinary Care

Mini Urinary Care

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для собак весом до 10 кг с чувствительной мочевыделительной системой

Доступные размеры

1kg

Какова правильная часть?
Найти магазин
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

Корм для собак с чувствительной мочевыделительной системой. Собаки мелких пород обычно пьют мало воды, что может привести к высокой концентрации мочи. В моче могут образовываться кристаллы при высоких уровнях некоторых минеральных веществ в мочевом пузыре. Питание может сыграть важную роль в поддержании баланса минеральных веществ, чтобы моча оставалась ненасыщенной.Формула способствует разбавлению мочи и поддерживает баланс минеральных веществ. Этот полнорационный продукт можно использовать в течение длительного времени для создания условий, неблагоприятных для образования мочевых камней.

ВЫГОДА

Собаки малых пород обычно пьют мало воды, что может привести к высокой концентрации мочи

Повышение уровня некоторых минеральных веществ в мочевом пузыре может вызвать образование кристаллов. Питание играет важную роль в поддержании баланса минеральных веществ и снижении концентрации мочи.

Поддержание здоровья мочевыделительной системы

Формула рациона способствует разбавлению мочи и поддерживает баланс минеральных веществ. Этот полнорационный корм можно использовать в течение длительного времени для создания в мочевом пузыре среды, неблагоприятной для образования камней.

Доказанная эффективность

Разведение мочи на 21% * Внутреннее исследование Royal Canin

ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ