Miniature Schnauzer Adult
Сухой корм для собак
Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи цвергшнауцер віком від 10 місяців.
Доступные размеры
Какова правильная часть?
3kg
7.5kg
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА
Здоровье мочевыделительной системы
Miniature schnauzer adult помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы. Рацион также стимулирует собаку к питью, что приводит к разбавлению мочи.
Интенсивный окрас шерсти
Рацион содержит оптимальный уровень специфических аминокислот, которые помогают поддерживать естественный окрас шерсти.
Идеальный вес
Помогает поддерживать идеальный вес цвергшнауцера.
Эксклюзивная крокета
Форма, размер, текстура и формула крокеты адаптированы специально для цвергшнауцера.
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ
Состав: Рис, дегидратированные протеины мяса птицы, кукуруза, изолят растительных протеинов*, кукурузный глютен, животные жиры, гидролизат протеинов животного происхождения, минеральные вещества, экстракт цикория, рыбий жир, растительная клетчатка, фруктоолигосахариды, оболочка и семена подорожника, соевое масло, масло огуречника, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 31000 ME; витамин D3 - 800 ME; железо - 46 мг; йод - 4,6 мг; медь- 14 мг; марганец - 59 мг; цинк - 140 мг; сeлeн - 0,08 мг; технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 10 г; сенсорные добавки: экстракт чая (источник полифенолов) - 150 мг; консерванты - антиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 25%; сырой жир - 12%; сырая зола - 7,8%; сырая клетчатка - 2,2%; пентанатрий трифосфат - 3,5 г/кг.
*L.I.P. - протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
|Вес
|Низкая активность
|Нормальная активность
|Повышенная активность
|4 кг
|74 г (7/8)
|86 г (1)
|98 г (1+1/8)
|5 кг
|88 г (1)
|102 г (1+1/8)
|115 г (1+2/8)
|6 кг
|101 (1+1/8)
|116 г (1+2/8)
|132 г (1+4/8)
|7 кг
|113 г (1+2/8)
|131 г (1+4/8)
|148 г (1+5/8)
|8 кг
|125 г (1+3/8)
|144 г (1+5/8)
|164 г (1+7/8)
|мерный стакан 240 мл - 77 г