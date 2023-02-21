Miniature Schnauzer Adult

Miniature Schnauzer Adult

Сухой корм для собак

Повнораціонний сухий корм для дорослих собак породи цвергшнауцер віком від 10 місяців.

Доступные размеры

3kg

7.5kg

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
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ВЫГОДА

Здоровье мочевыделительной системы

Miniature schnauzer adult помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы. Рацион также стимулирует собаку к питью, что приводит к разбавлению мочи.

Интенсивный окрас шерсти

Рацион содержит оптимальный уровень специфических аминокислот, которые помогают поддерживать естественный окрас шерсти.

Идеальный вес

Помогает поддерживать идеальный вес цвергшнауцера.

Эксклюзивная крокета

Форма, размер, текстура и формула крокеты адаптированы специально для цвергшнауцера.

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