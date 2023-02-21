Relax Care

Relax Care

Влажный корм для собак

Полнорационный влажный корм для собак разных размеров, чувствительных к изменениям среды

Доступные размеры

12 x 85g

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ВЫГОДА

Адаптация к изменениям

Формула рациона обогащена питательными веществами, известными своими успокаивающими свойствами, что помогает собаке чувствовать себя спокойно в напряженной среде или при изменении обстановки.

Программа питания Canine Care Nutrition

Здоровое и сбалансированное питание, идеально сочетает в себе сухие и влажные рационы.

ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ