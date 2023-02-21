Relax Care
Влажный корм для собак
Полнорационный влажный корм для собак разных размеров, чувствительных к изменениям среды
Доступные размеры
Какова правильная часть?
12 x 85g
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА
Адаптация к изменениям
Формула рациона обогащена питательными веществами, известными своими успокаивающими свойствами, что помогает собаке чувствовать себя спокойно в напряженной среде или при изменении обстановки.
Программа питания Canine Care Nutrition
Здоровое и сбалансированное питание, идеально сочетает в себе сухие и влажные рационы.
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ
Мясо и мясные субпродукты, субпродукты растительного происхождения, злаки, масла и жиры, минеральные вещества, углеводы, рыба и рыбные субпродукты.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: Витамин D3: 180 МЕ, E1 (железо): 4 мг, E2 (йод) 0,3 мг, Е4 (медь): 2,7 мг, Е5 (марганец): 1,1 мг, Е6 (цинк ): 11 мг.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 8,4%; сырой жир - 5,5%; сырая зола - 1,6%; сырая клетчатка - 1,3%; влажность - 79,5%.
|Вес
|Паучей
|5 кг
|4+1/2
|10 кг
|7+1/2
|20 кг
|12+1/2