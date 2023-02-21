Sporting Life Agility 4100 L

Sporting Life Agility 4100 L

Сухой корм для собак

Корм сухой полнорационный для взрослых собак крупных размеров (весом более 10 кг), подверженных кратковременным, но интенсивным физическим нагрузкам.

Доступные размеры

3kg

Какова правильная часть?
Найти магазин
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА

<p>Полнорационный корм для взрослых собак крупных размеров (весом более 10 кг), подверженных кратковременным, но интенсивным физическим нагрузкам.

ВЫГОДА

Высокое содержание энергии

Sporting Life Agility 4100 отличается высоким содержанием углеводов (40%) и снабжает организм собаки «быстрой» энергией, которая может использоваться для рывка при кратковременных интенсивных физических нагрузках.

Поддержание спортивной формы

"Спортивные показатели" – это особая комбинация питательных веществ, поддерживающая здоровье суставов и органов пищеварения (высокоусвояемые белки L.I.P., особые виды клетчатки – ФОС, подорожник psyllium) и нейтрализующая свободные радикалы (витамины C и Е, лютеин, таурин).

Идеальная физическая кондиция

Благодаря адаптированному содержанию белков и жир-ных кислот и выверенным рекомендациям по кормлению Agility 4100 поможет собаке поддерживать физическую форму при регулярных тренировках.

ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ