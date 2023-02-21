Sporting Life Agility 4100 L
Сухой корм для собак
Корм сухой полнорационный для взрослых собак крупных размеров (весом более 10 кг), подверженных кратковременным, но интенсивным физическим нагрузкам.
Доступные размеры
3kg
<p>Полнорационный корм для взрослых собак крупных размеров (весом более 10 кг), подверженных кратковременным, но интенсивным физическим нагрузкам.
Высокое содержание энергии
Sporting Life Agility 4100 отличается высоким содержанием углеводов (40%) и снабжает организм собаки «быстрой» энергией, которая может использоваться для рывка при кратковременных интенсивных физических нагрузках.
Поддержание спортивной формы
"Спортивные показатели" – это особая комбинация питательных веществ, поддерживающая здоровье суставов и органов пищеварения (высокоусвояемые белки L.I.P., особые виды клетчатки – ФОС, подорожник psyllium) и нейтрализующая свободные радикалы (витамины C и Е, лютеин, таурин).
Идеальная физическая кондиция
Благодаря адаптированному содержанию белков и жир-ных кислот и выверенным рекомендациям по кормлению Agility 4100 поможет собаке поддерживать физическую форму при регулярных тренировках.
|Вес взрослой собаки (кг)
|(г)
|(ст)
|11 кг
|148 - 195 г
|1 + 5/8 - 2 + 1/8 ст
|15 кг
|187 - 246 г
|2 + 1/8 - 2 + 6/8 ст
|20 кг
|232 - 305 г
|2 + 5/8 - 3 + 3/8 ст
|25 кг
|274 - 361 г
|3 - 4 ст
|30 кг
|314 - 414 г
|3 + 4/8 - 4 + 5/8 ст
|40 кг
|390 - 513 г
|4 + 3/8 - 5 + 6/8 ст
|55 кг
|495 - 651 г
|5 + 4/8 - 7 + 2/8 ст