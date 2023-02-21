Sporting Life Agility 4100 L

Аналитические компоненты

Содержание питательных веществ: Белки: 23 % - Жиры: 15 % - Минеральные вещества: 5,9 % - Клетчатка общая: 1,5 % «Информация об ингредиентах и нутриентном составе на сайте является справочной. Вся информация о продукте представлена непосредственно на упаковке.»