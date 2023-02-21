Yorkshire Terrier
Влажный корм для собак
Полнорационный влажный корм для взрослых собак породы йоркширский терьер в возрасте от 10 месяцев.
Доступные размеры
12 x 85g
Корм ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier, предназначенный для собак породы йоркширский терьер в возрасте от 10 месяцев, специально разработан с учетом потребностей вашей взрослой собаки в питательных веществах.Благодаря эксклюзивному сочетанию питательных веществ влажный корм ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier в паштете помогает поддерживать здоровье кожи и шерсти йоркширских терьеров и сохранять шерсть собаки гладкой, блестящей и шелковистой.Влажный корм ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier в паштете также способствует здоровому пищеварению и соответствует ежедневным потребностям в энергии собак породы йоркширский терьер.Паштет ROYAL CANIN® Yorkshire Terrier обладает особой текстурой, что повышает его вкусовую привлекательность. Исключительный аромат и мягкость пашета стимулирует аппетит даже самого привередливого йоркширского терьера!Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой собаки ROYAL CANIN® Poodle in Loaf выпускается также в виде сухого корма – аппетитных хрустящих крокет. Если вы выбрали для своей собаки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.
Здоровье шерсти
Способствует поддержанию здоровья длинной шерсти йоркширского терьера благодаря эксклюзивному комплексу питательных веществ.
Высокая вкусовая привлекательность
Помогает удовлетворить аппетит йоркширского терьера.
Оптимальная консистенция испражнений
Помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы.
Адаптированная текстура
Адаптированная текстура.
|Вес взрослой собаки (кг)
|2
|3
|4
|пауч (1=85г)
|2
|3
|3+1/2
|пауч + сухой корм YORKSHIRE TERRIER ADULT
|1/2 пауча + 35 г
|1/2 пауча + 52 г
|1/2 пауча + 67 г