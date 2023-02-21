Adult
Сухой корм для собак
Взрослые собаки (вес тела 11–25 кг) с чувствительной кожей или чувствительным пищеварением. Возраст более 12 месяцев.
Доступные размеры
50g
4kg
10kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.
Кожа и шерсть
Ряд питательных веществ первостепенной важности улучшает естественную красоту шерсти и помогает защищать кожу.
Хорошая усвояемость
Высокоусвояемые белки (L.I.P. ***протеины), сахарная свекла и рыбий жир обеспечивают хорошую усвояемость пищи. *L.I.P: очень хорошо усваиваемый белок.
Лучший вкус
Используемые компоненты, эксклюзивные натуральные ароматизаторы и хороший срок годности (гарантируемый хранением в газовой среде) придают корму привлекательный вкус.
Комплекс антиоксидантов
Запатентованный синергетический комплекс антиоксидантов, содержащий большое количество витамина Е, витамина С, таурина и лютеина, что содействует нейтрализации свободных радикалов.
|Вес собаки
|Высокая активность
|-
|Нормальная активность
|-
|Животное, содержащееся в помещении – отсутствует физическая активность
|-
|-
|(г)
|Чашек
|(г)
|Чашек
|(г)
|Чашек
|10 Кг
|180 г
|2 + 2/8
|158 г
|2
|137 г
|1 + 6/8
|12 Кг
|206 г
|2 + 5/8
|181 г
|2 + 2/8
|157 г
|2
|14 Кг
|231 г
|2 + 7/8
|204 г
|2 + 4/8
|176 г
|2 + 2/8
|15 Кг
|244 г
|3
|214 г
|2 + 5/8
|185 г
|2 + 3/8
|16 Кг
|256 г
|3 + 2/8
|225 г
|2 + 7/8
|194 г
|2 + 3/8
|18 Кг
|279 г
|3 + 4/8
|246 г
|3 + 1/8
|212 г
|2 + 5/8
|20 Кг
|302 г
|3 + 6/8
|266 г
|3 + 3/8
|230 г
|2 + 7/8
|22 Кг
|325 г
|4 + 1/8
|286 г
|3 + 5/8
|247 г
|3 + 1/8
|25 Кг
|357 г
|4 + 4/8
|314 г
|3 + 7/8
|272 г
|3 + 3/8