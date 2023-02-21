Adult

Adult

Сухой корм для собак

Взрослые  собаки (вес тела 11–25 кг) с чувствительной кожей или чувствительным пищеварением. Возраст более 12 месяцев.

Доступные размеры

50g

4kg

10kg

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ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
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ВЫГОДА

Кожа и шерсть

Ряд питательных веществ первостепенной важности улучшает естественную красоту шерсти и помогает защищать кожу.

Хорошая усвояемость

Высокоусвояемые белки (L.I.P. ***протеины), сахарная свекла и рыбий жир обеспечивают хорошую усвояемость пищи. *L.I.P: очень хорошо усваиваемый белок.

Лучший вкус

Используемые компоненты, эксклюзивные натуральные ароматизаторы и хороший срок годности (гарантируемый хранением в газовой среде) придают корму привлекательный вкус.

Комплекс антиоксидантов

Запатентованный синергетический комплекс антиоксидантов, содержащий большое количество витамина Е, витамина С, таурина и лютеина, что содействует нейтрализации свободных радикалов.

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