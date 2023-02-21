Взрослые собаки (вес тела 11–25 кг) с чувствительной кожей или чувствительным пищеварением. Возраст более 12 месяцев.

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.