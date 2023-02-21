GI High Energy Liquid Dog

Аналитические компоненты

Аналитические компоненты (на 100 мл): Белок: 9 г – Жиры 7 г – Зола: 1,4 г – Клетчатка: 2 г – Влага: 77,9 г – Натрий: 0,19 г – Калий: 0,29 г – Омега-6 жирные кислоты: 1,8 г – Омега-3 жирные кислоты: 0,52 г – L-аргинин: 1 г – Метаболизируемая энергия: 147 ккал.