GI High Energy Liquid Dog
Жидкий корм для собак
Полноценный диетический корм для собак, предназначенный для смягчения острых кишечных абсорбционных расстройств, подкрепления и восстановления питанием. Корм богат энергией, содержит много легко усваиваемых компонентов, электролитов и незаменимых питательных веществ.
Доступные размеры
3 x 200ml
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.
Поддержка пищеварения
Очень хорошо усваиваемый корм (в т. ч. гидролизованные белки) для поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта.
Высокая энергия (5 ккал/мл)
Очень высокая энергетическая плотность для удовлетворения дневной потребности в энергии при уменьшенном количестве пищи.
Комплекс антиоксидантов
Комплекс антиоксидантов синергичного действия (высокое содержание в т. ч. витамина Е, витамина С, таурина и лютеина) способствует нейтрализации свободных радикалов.
Легко вводится через зонд
Жидкий рецепт с подходящей вязкостью, который легко применять с зондом любого размера.
|Вес собаки (кг)
|Жидкость (мл/день)
|Вес собаки (кг)
|Жидкость (мл/день)
|2
|80
|18
|415
|3
|110
|20
|450
|4
|135
|25
|530
|5
|160
|30
|610
|6
|180
|35
|685
|7
|205
|40
|755
|8
|225
|45
|825
|9
|245
|50
|895
|10
|265
|55
|960
|12
|305
|60
|1025
|14
|345
|70
|1150
|16
|380
|80
|1270