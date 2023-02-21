GI High Energy Liquid Dog

GI High Energy Liquid Dog

Жидкий корм для собак

Полноценный диетический корм для собак, предназначенный для смягчения острых кишечных абсорбционных расстройств, подкрепления и восстановления питанием. Корм богат энергией, содержит много легко усваиваемых компонентов, электролитов и незаменимых питательных веществ.

Доступные размеры

3 x 200ml

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.

Найти ветеринара
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
pa.productDetails.productDetailsImageAlt
ВЫГОДА

Поддержка пищеварения

Очень хорошо усваиваемый корм (в т. ч. гидролизованные белки) для поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта.

Высокая энергия (5 ккал/мл)

Очень высокая энергетическая плотность для удовлетворения дневной потребности в энергии при уменьшенном количестве пищи.

Комплекс антиоксидантов

Комплекс антиоксидантов синергичного действия (высокое содержание в т. ч. витамина Е, витамина С, таурина и лютеина) способствует нейтрализации свободных радикалов.

Легко вводится через зонд

Жидкий рецепт с подходящей вязкостью, который легко применять с зондом любого размера.

ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ