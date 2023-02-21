Renal Liquid

Аналитические компоненты

Аналитические компоненты (на 100 мл): Белок: 5 г – жиры: 8 г – Зола: 1 г – Клетчатка: 0 г – Влага: 79,2 г – Кальций: 0,16 г – Фосфор: 0,11 г – Калий: 0,17 г – Натрий: 0,13 г – Незаменимые жирные кислоты: 2,2 г – EPA и DHA: 0,17 г – Метаболизируемая энергия: 150 ккал.