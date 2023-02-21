Renal Liquid
Жидкий корм для собак
Полноценная жидкая диета для собак, предназначенная для поддержания функции почек при хронической или временной почечной недостаточности. Эффективна благодаря низкому содержанию фосфора и ограниченному содержанию белка, который является высококачественным.
Доступные размеры
3 x 200ml
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.
Поддержка лечения заболеваний почек при помощи специальной диеты
Разработан для поддержки работы почек при почечной недостаточности. Содержит незаменимые жирные кислоты EPA и DHA, комплекс антиоксидантов и малое количество фосфора.
Высокая энергетическая ценность (5 ккал/мл)
Очень высокая энергетическая плотность для удовлетворения дневной потребности в энергии при уменьшенном количестве пищи. Полноценная пища: Полноценная и сбалансированная жидкая диета, которая поддерживает работу почек при почечной недостаточности. Для собак, которые нуждаются в энтеральном кормлении.
Комплекс антиоксидантов
Комплекс антиоксидантов синергичного действия (высокое содержание в т. ч. витамина Е, витамина С, таурина и лютеина) способствует нейтрализации свободных радикалов.
Легко вводится через зонд
Жидкий рецепт с подходящей вязкостью, который легко применять с зондом любого размера.
|Вес собаки (кг)
|Жидкость (мл/день)
|Вес собаки (кг)
|Жидкость (мл/день)
|2
|80
|18
|405
|3
|105
|20
|440
|4
|130
|25
|520
|5
|155
|30
|595
|6
|180
|35
|670
|7
|200
|40
|740
|8
|220
|45
|810
|9
|240
|50
|875
|10
|260
|55
|940
|12
|300
|60
|1005
|14
|335
|70
|1125
|16
|370
|80
|1245