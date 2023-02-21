Renal Liquid

Renal Liquid

Жидкий корм для собак

Полноценная жидкая диета для собак, предназначенная для поддержания функции почек при хронической или временной почечной недостаточности. Эффективна благодаря низкому содержанию фосфора и ограниченному содержанию белка, который является высококачественным.

Доступные размеры

3 x 200ml

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
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ВЫГОДА

Поддержка лечения заболеваний почек при помощи специальной диеты

Разработан для поддержки работы почек при почечной недостаточности. Содержит незаменимые жирные кислоты EPA и DHA, комплекс антиоксидантов и малое количество фосфора.

Высокая энергетическая ценность (5 ккал/мл)

Очень высокая энергетическая плотность для удовлетворения дневной потребности в энергии при уменьшенном количестве пищи.  Полноценная пища: Полноценная и сбалансированная жидкая диета, которая поддерживает работу почек при почечной недостаточности. Для собак, которые нуждаются в энтеральном кормлении.

Комплекс антиоксидантов

Комплекс антиоксидантов синергичного действия (высокое содержание в т. ч. витамина Е, витамина С, таурина и лютеина) способствует нейтрализации свободных радикалов.

Легко вводится через зонд

Жидкий рецепт с подходящей вязкостью, который легко применять с зондом любого размера.

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