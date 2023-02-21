Sensitivity Control

Sensitivity Control

Сухой корм для собак

Полнорационный диетический корм для собак при нежелательной реакции на корм

Доступные размеры

50g

1.5kg

7kg

14kg

Какова правильная часть?

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
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ВЫГОДА

Отобранные источники белков

Ограниченное количество источников белка снижает риск возникновения пищевой аллергии.

Барьерная функция кожи

Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.

ЭПК / ДГК

Жирные кислоты, которые помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы и кожи.

Защита пищеварительной системы

Нутриенты в составе рациона помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы.

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