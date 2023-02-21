Sensitivity Control
Сухой корм для собак
Полнорационный диетический корм для собак при нежелательной реакции на корм
Доступные размеры
Какова правильная часть?
50g
1.5kg
7kg
14kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА
Отобранные источники белков
Ограниченное количество источников белка снижает риск возникновения пищевой аллергии.
Барьерная функция кожи
Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.
ЭПК / ДГК
Жирные кислоты, которые помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы и кожи.
Защита пищеварительной системы
Нутриенты в составе рациона помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы.
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ
Тапиока, дегидратированной протеины мяса утки, растительная клетчатка, гидролизат протеинов мяса птицы, животные жиры, свекольный жом, рыбий жир, минеральные вещества, соевое масло, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина) . Источники протеинов: дегидратированной протеины мяса утки, гидролизат белков мяса птицы. Источник углеводов: тапиока.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 26500 MЕ; витамин D3 - 800 MЕ; E1 (железо) - 40 мг; E2 (йод) - 3,6 мг; E4 (медь) - 15 мг; E5 (марганец) - 53 мг; E6 (цинк) - 150 мг; E8 (селен) - 0,25 мг. Консерванты. Aнтиоксиданты.
|Вес (кг)
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.с)
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|64
|6/8
|56
|5/8
|48
|4/8
|4
|107
|1+2/8
|94
|1
|81
|7/8
|6
|145
|1+5/8
|127
|1+3/8
|110
|1+2/8
|8
|180
|2
|158
|1+6/8
|137
|1+4/8
|10
|212
|2+3/8
|187
|2+1/8
|161
|1+7/8
|15
|288
|3+2/8
|253
|3+7/8
|219
|2+4/8
|20
|357
|4
|314
|3+4/8
|271
|3
|25
|422
|4+6/8
|372
|4+2/8
|321
|3+5/8
|30
|484
|5+4/8
|426
|4+6/8
|368
|4+1/8
|35
|543
|6+1/8
|478
|5+3/8
|413
|4+5/8
|40
|601
|6+6/8
|529
|6
|456
|5+1/8
|45
|656
|7+3/8
|577
|6+4/8
|499
|5+5/8
|50
|710
|8
|625
|7
|540
|6+1/8
|55
|763
|8+5/8
|671
|7+4/8
|619
|7
|60
|814
|9+1/8
|716
|8+1/8
|619
|7
|70
|914
|10+2/8
|804
|9
|695
|7+7/8
|80
|1010
|11+3/8
|889
|10
|768
|8+5/8
|*м.с - мерных стаканов