Urinary S/O
Влажный корм для собак
Полнорационный диетический корм для собак при заболеваниях нижних мочевыводящих путей.
Доступные размеры
Какова правильная часть?
1 x 410g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.
ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
ВЫГОДА
Растворение струвитных камней
Способствует растворению всех типов струвитных камней.
Разбавление мочи
Разбавление мочи снижает риск образования струвитных и оксалатных камней.
Низкий уровень относительного перенасыщения мочи (ОПМ)
Помогает снизить концентрацию ионов, участвующих в формировании струвитов и оксалатов кальция. RSS - relative super saturation (относительное перенасыщение мочи).
ИНФОРМАЦИЯ О ПИТАНИИ
Мясо и мясные субпродукты, масла и жиры, злаковые, субпродукты растительного происхождения, минеральные вещества, углеводы. Источники протеинов: куриное мясо; куриные субпродукты; свиные субпродукты; продукты свиной крови.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин D3 - 190 MЕ; E1 (железо) - 3,4 мг; E2 (йод) - 0,24 мг; E4 (медь) - 2 мг; E5 (марганец) - 1 мг; E6 (цинк) - 10 мг; технологические добавки: натрий гидросульфат - 0,56 г.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 8,0%; сырой жир - 6,0%; сырая зола - 2,0%; сырая клетчатка - 1,4%; влажность - 78%; таурин (общий) - 0,12%; кальций - 0,21%; фосфор - 0,2%; натрий - 0,29%; магний - 0,016%; калий - 0,2%; хлориды - 0,4%; сера -0,2%.Вещества, которые подкисляют мочу: кальций сульфат - 0,25%; натрий гидросульфат -0,056%; DL-метионин: 0,054%.
|Вес
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес(м.с)
|Нормальный вес(г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес(г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|208
|1/2
|183
|1/2
|158
|1/2
|4
|350
|3/4
|308
|3/4
|266
|3/4
|6
|475
|1 + 1/4
|418
|1
|361
|1
|8
|589
|1 + 1/2
|519
|1 + 1/4
|448
|1
|10
|697
|1 + 3/4
|613
|1 + 1/2
|529
|1 + 1/4
|15
|944
|2 + 1/4
|831
|2
|718
|1 + 3/4
|20
|1172
|1 + 3/4
|1031
|2 + 1/2
|890
|2 + 1/4
|25
|1385
|3 + 1/2
|1219
|3
|1053
|2 + 1/2
|30
|1588
|3 + 3/4
|1397
|3 + 1/2
|1207
|3
|35
|1783
|4 + 1/4
|1569
|3 + 3/4
|1355
|3 + 1/4
|40
|1970
|4 + 3/4
|1734
|4 + 1/4
|1498
|3 + 3/4
|45
|2152
|5 + 1/4
|1894
|4 + 1/2
|1636
|4
|50
|2329
|5 + 3/4
|2050
|5
|1770
|4 + 1/4
|55
|2502
|6
|2202
|5 + 1/4
|1902
|4 + 3/4
|60
|2671
|6 + 1/2
|2350
|5 + 3/4
|2030
|5
|70
|2998
|7 + 1/4
|2638
|6 + 1/2
|2279
|5 + 1/2
|80
|3314
|8
|2916
|7
|2519
|6 + 1/4
|м.с - мерных стаканов