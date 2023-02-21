Urinary Uc

Urinary Uc

Сухой корм для собак

Полнорационный диетический корм для собак при заболеваниях нижних мочевыводящих путей

Доступные размеры

2kg

7.5kg

14kg

Какова правильная часть?

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт является ветеринарной формулой. Обратитесь к ветеринару, чтобы узнать, подходит ли этот продукт для вашего питомца.

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ДЕТАЛИ ПРОДУКТА
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ВЫГОДА

Контроль уратов

Отобранные белки с низким содержанием пурина помогают уменьшить образование уратных мочевых камней.

Контроль цистинов

Ограниченное потребление белков и некоторых аминокислот предотвращает образование цистиновых мочевых камней.

Защитная функция кожи

Комплекс веществ поддерживает защитную функцию кожи.

Комплекс антиоксидантов

Синергический комплекс антиоксидантов помогает нейтрализовать свободные радикалы.

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