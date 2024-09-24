Переезд щенка в ваш дом
В каком возрасте лучше всего брать щенка домой?
Если вы заберете питомца слишком рано, он пропустит этот важный период обучения, который может повлиять на его будущее физическое и эмоциональное благополучие. Но если вы заберете его от матери и однопометников намного позже, чем через 10 недель, то пропустите значительную часть этапа социализации.
Когда лучше всего забирать щенка?
Вы подготовились к появлению щенка в вашем доме?
Убедитесь, что все готово к его прибытию, а вы способны помочь щенку благополучно и безопасно освоиться в новом доме и новой семье. Не совсем готовы? Узнайте больше о подготовке к появлению щенка в доме.
Вопросы к специалисту по разведению, у которого вы приобрели щенка
- Полностью ли щенок отлучен от матери и переведен на твердый корм?
- Каким кормом его кормили, и каков график кормления?
- Приучен ли щенок к туалету и насколько хорошо?
- Каковы его дневные и ночные привычки на настоящий момент?
- Прошел ли щенок обследование у ветеринарного врача?
- Были ли у него какие-либо проблемы со здоровьем?
- Проведена ли вакцинация и, если да, на когда назначена следующая прививка?
- Когда проводилась дегельминтизация?
- У щенка есть идентификационный чип?
- Насколько он социализирован?
- Какой темперамент и характер у его родителей, есть ли у них справки о состоянии здоровья?
Что нужно взять с собой прежде чем забирать щенка
Переезд щенка в новый дом: как организовать поездку
До отъезда от заводчика
Убедитесь, что вы забрали все документы и задали все вопросы. Должно пройти некоторое время с момента последнего кормления щенка, это позволит избежать неприятностей в пути. Кроме того, стоит отправиться на прогулку, что немного утомит щенка и позволит ему сходить в туалет. Когда вы наденете на щенка новый ошейник, убедитесь, что его нельзя снять через голову. Между шеей и ошейником должно помещаться два пальца.
Размещение щенка в машине
Чтобы щенок охотнее залез в машину, положите в нее лакомство и дайте своему питомцу погрызть что-нибудь во время поездки. Если с вами едет другой человек, он может сесть сзади, посадив щенка себе на колени, на сиденье или на пол. Если вы путешествуете в одиночку, щенка лучше посадить в клетку. Полотенце или игрушка с запахом матери поможет щенку успокоиться во время поездки.
Во время поездки
Ваш щенок может лаять или скулить, даже если вы сделали все, чтобы ему было комфортно, поэтому ласково успокойте его. Если это долгое путешествие, делайте остановки, чтобы вывести его в туалет, накормить и напоить.
Когда вы приедете домой
Не забудьте сначала отвести щенка на улицу, чтобы он пошел в туалет. И оставайтесь спокойными, когда будете заводить его внутрь дома.