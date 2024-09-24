Подготовка

Переезд в новый дом

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Переезд щенка в ваш дом

День переезда щенка к вам домой принесет вам много радости, но для самого щенка он может быть сложным из-за разлучения с матерью и другими щенками. Забота о питомце — большая ответственность. Поэтому вам необходимо помнить о следующих аспектах:
Возраст щенка

В каком возрасте лучше всего брать щенка домой?

Лучший возраст, чтобы забирать щенка домой, — период между 8 и 10 неделями. К этому времени он уже отлучен от матери и обладает всеми социальными навыками собак, полученными от общения с матерью и другими щенками помета.

Если вы заберете питомца слишком рано, он пропустит этот важный период обучения, который может повлиять на его будущее физическое и эмоциональное благополучие. Но если вы заберете его от матери и однопометников намного позже, чем через 10 недель, то пропустите значительную часть этапа социализации.

Когда лучше забирать щенка домой?

Когда лучше всего забирать щенка?

Важно заранее запланировать несколько свободных дней после переезда щенка, чтобы провести это время с ним. Кроме того, в первые дни следует создать в доме спокойную атмосферу и ограничить количество гостей, чтобы дать щенку адаптироваться. По возможности заберите щенка утром, чтобы он успел привыкнуть к новой обстановке до сна.

Подготовка к появлению щенка

Вы подготовились к появлению щенка в вашем доме?

Убедитесь, что все готово к его прибытию, а вы способны помочь щенку благополучно и безопасно освоиться в новом доме и новой семье. Не совсем готовы? Узнайте больше о подготовке к появлению щенка в доме.

Подготовка

Вопросы к специалисту по разведению, у которого вы приобрели щенка

Заводчик, у которого вы берете щенка, может поделиться большим количеством полезной информации. Зная ее, вы сможете помочь щенку быстрее адаптироваться к новому дому и быть здоровым. Обязательно задайте заводчику следующие вопросы, а также любые другие, имеющие отношение непосредственно к вашему щенку.

Подготовка к появлению щенка

  • Полностью ли щенок отлучен от матери и переведен на твердый корм?
  • Каким кормом его кормили, и каков график кормления?
  • Приучен ли щенок к туалету и насколько хорошо?
  • Каковы его дневные и ночные привычки на настоящий момент?
  • Прошел ли щенок обследование у ветеринарного врача?
  • Были ли у него какие-либо проблемы со здоровьем?
  • Проведена ли вакцинация и, если да, на когда назначена следующая прививка?
  • Когда проводилась дегельминтизация?
  • У щенка есть идентификационный чип?
  • Насколько он социализирован?
  • Какой темперамент и характер у его родителей, есть ли у них справки о состоянии здоровья?

Что нужно взять с собой прежде чем забирать щенка

Забирая щенка домой, возьмите с собой несколько важных вещей, которые обеспечат щенку безопасность и уют по пути домой. Вот что вам понадобится:

Переезд щенка в новый дом: как организовать поездку

Поездка с вами в новый дом может оказаться для щенка первой поездкой в машине. Важно, чтобы ваш питомец чувствовал себя комфортно. Благодаря этому поездки на автомобиле в будущем не будут вызывать у него стресс. Было бы отлично, чтобы с вами был кто-то, кто мог присматривать за щенком в дороге.

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До отъезда от заводчика

Убедитесь, что вы забрали все документы и задали все вопросы. Должно пройти некоторое время с момента последнего кормления щенка, это позволит избежать неприятностей в пути. Кроме того, стоит отправиться на прогулку, что немного утомит щенка и позволит ему сходить в туалет. Когда вы наденете на щенка новый ошейник, убедитесь, что его нельзя снять через голову. Между шеей и ошейником должно помещаться два пальца.

Переезд щенка в новый дом
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Размещение щенка в машине

Чтобы щенок охотнее залез в машину, положите в нее лакомство и дайте своему питомцу погрызть что-нибудь во время поездки. Если с вами едет другой человек, он может сесть сзади, посадив щенка себе на колени, на сиденье или на пол. Если вы путешествуете в одиночку, щенка лучше посадить в клетку. Полотенце или игрушка с запахом матери поможет щенку успокоиться во время поездки.

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Во время поездки

Ваш щенок может лаять или скулить, даже если вы сделали все, чтобы ему было комфортно, поэтому ласково успокойте его. Если это долгое путешествие, делайте остановки, чтобы вывести его в туалет, накормить и напоить.

Переезд щенка в новый дом
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Когда вы приедете домой

Не забудьте сначала отвести щенка на улицу, чтобы он пошел в туалет. И оставайтесь спокойными, когда будете заводить его внутрь дома.

Переезд щенка в новый дом
Уход за щенками и его первые дни

Пошаговые инструкции по уходу за щенком в первые дни

Первые дни и недели, проведенные щенком в вашей семье, во многом определяют, насколько хорошо он освоится в новом доме, а также влияют на его развитие и счастье в будущем.

Первые дни и недели
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