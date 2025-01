Bichon Maltais Adulte

ROYAL CANIN® Maltese Adult est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre chien adulte et convient aux Bichons maltais âgés de 10 mois et plus. Une bonne nutrition est essentielle à la santé de la peau et du pelage, c’est pourquoi ROYAL CANIN® Maltese Adult contient des nutriments spécialement adaptés – y compris des acides gras oméga-3 – pour que le pelage de votre Bichon maltais reste lisse et de toute beauté. Les Bichons maltais peuvent se montrer particulièrement exigeants en ce qui concerne leur alimentation. Sachant qu’il leur faut une nourriture appétissante, ROYAL CANIN® Maltese Adult satisfait les appétits les plus gourmands grâce à un mélange de saveurs exceptionnelles auquel votre chien ne pourra résister ! De plus, ROYAL CANIN® Maltese Adult aide à réduire l’odeur et le volume des selles grâce à sa formule enrichie en nutriments permettant de renforcer la santé digestive de votre chien. La race maltaise a une mâchoire fine et des dents puissantes et larges. Les petits chiens ont proportionnellement moins d’os pour soutenir leurs molaires que les grands chiens, c’est pourquoi il est essentiel que l’alimentation de votre animal favorise sa santé bucco-dentaire. Grâce à l’inclusion de chélateurs du calcium, les croquettes de ROYAL CANIN® Maltese Adult contribuent à renforcer l’hygiène dentaire de votre chien en ralentissant la formation de tartre.