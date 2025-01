Maxi Light Weight Care

Beaucoup d’animaux domestiques sont en surpoids et souffrent d’une pression excessive sur leurs articulations, ce qui nuit à leur état de santé général. Aidez votre chien à garder la ligne grâce à une alimentation complète, savoureuse et rassasiante. Adapté aux chiens pesant entre 26 et 44 kg, ROYAL CANIN® Digestive Care Maxi est spécialement conçu pour les chiens souffrant de troubles digestifs. Cette savoureuse recette, riche en protéines hautement digestibles, aide à maintenir la masse musculaire et un contenu faible en matière grasse aide à limiter la prise de poids. Royal Canin prend les protéines très au sérieux. Nous utilisons exclusivement des protéines de qualité supérieure et les adaptons aux besoins de votre chien. ROYAL CANIN® Light Weight Care est une combinaison optimale de fibres solubles et insolubles qui aide les chiens à se sentir rassasiés. Elle assure également un transit régulier et une meilleure digestion. Cette formule riche en acides gras oméga 3 EPA et DHA permettra de soutenir les articulations de votre chien. De plus, son apport réduit en graisses alimentaires aide votre chien à se sentir plus léger sur ses pattes. Notre programme nutritionnel Light Weight Care est disponible sous deux formes : en croquettes croustillantes et en délicieuse pâtée conditionnée en sachet fraîcheur, les deux étant parfaitement équilibrées sur le plan nutritionnel et tout à fait complémentaires. Pourquoi ne pas essayer la mousse comme accompagnement des croquettes ? Ne vous contentez pas de nous croire sur parole : testé scientifiquement dans les chenils Royal Canin, ROYAL CANIN® Light Weight Care Maxi contient 35% de matières grasses en moins que les aliments pour chiens adultes ordinaires. Cela signifie que l'aliment ROYAL CANIN® Light Weight Care Maxi a fait ses preuves.