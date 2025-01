À 12 mois, votre chien de taille moyenne est devenu adulte, en termes de croissance physique. À ce stade de sa vie, une bonne alimentation est tout aussi importante qu’elle ne l’était pendant sa croissance. S’assurer que l’alimentation de votre chien lui fournit les bons nutriments est essentiel pour préserver et renforcer sa santé. ROYAL CANIN® Medium Adult est spécialement formulé pour répondre aux besoins nutritionnels de votre chien adulte de taille moyenne et convient aux chiens âgés de 1 à 7 ans pesant entre 11 et 25 kg. ROYAL CANIN® Medium Adult contient un complexe exclusif d’antioxydants et de nutriments tels que les mannan-oligosaccharides qui contribuent au renforcement des défenses naturelles de votre chien et lui permettent de conserver un mode de vie sain. Grâce à une formule exclusive contenant des protéines de très haute qualité, ROYAL CANIN® Medium Adult favorise également une digestibilité optimale, ce qui permet à votre chien d’absorber efficacement les nutriments. De plus, l’apport équilibré en fibres alimentaires améliore encore la digestibilité pour votre chien. ROYAL CANIN® Medium Adult est également enrichi en acides gras oméga-3 (EPA et DHA) pour préserver la bonne santé de la peau et du pelage de votre chien.