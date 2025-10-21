DÉTAILS DU PRODUIT
ROYAL CANIN® Mini Puppy est spécialement conçu pour répondre aux besoins nutritionnels de votre chiot de petite taille. Cet aliment convient aux chiots de petite taille âgés de 2 à 10 mois qui pèseront jusqu’à 10 kg à l’âge adulte. La formule ROYAL CANIN® Mini Puppy contient un complexe breveté d’antioxydants – dont la très bénéfique vitamine E – pour renforcer les défenses naturelles de votre chiot à mesure que son système immunitaire encore immature se développe. Le mélange de nutriments aux protéines de haute qualité (comme la L.I.P., connue pour sa très haute digestibilité) et de prébiotiques permettent de renforcer la santé digestive de votre chiot et aide à contribuer à la bonne qualité des selles en réduisant leur odeur et leur quantité. Dans la mesure où la période de croissance des chiots de petite taille est assez rapide, leur alimentation doit contenir une haute teneur énergétique pour l’aider à se développer sainement. Heureusement, ROYAL CANIN® Mini Puppy répondra aux besoins énergétiques de votre chiot en lui apportant toute la force et la vitalité dont il a besoin.
BÉNÉFICES
Soutien du système immunitaire
La croissance est une étape essentielle dans la vie de votre chien : c’est le moment des grands changements, des découvertes et des nouvelles rencontres. Durant cette période clé, le système immunitaire du chiot se construit progressivement. Mini Puppy aide à soutenir les défenses naturelles de votre chiot notamment grâce à un complexe breveté* d’antioxydants comprenant de la vitamine E. *France, brevet n° EP1146870.
Santé digestive
Combinaison de nutriments avec des protéines de haute qualité (L.I.P.*) et des prébiotiques (FOS) pour favoriser la santé digestive et l’équilibre de la flore intestinale, contribuant ainsi à la bonne qualité des selles. *Protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité.
Contenu énergétique intense
Répond aux besoins énergétiques des chiots de petites tailles pendant leur période de croissance et satisfait les appétits difficiles.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
|Age (mois)
|Poids adulte = 2 kg
|-
|Poids adulte = 6 kg
|-
|Poids adulte = 10 kg
|-
|-
|Gramme
|Dose
|Gramme
|Dose
|Gramme
|Dose
|2 m
|49 g
|4/8
|103 g
|1+1/8
|146 g
|1+5/8
|3 m
|54 g
|5/8
|119 g
|1+2/8
|172 g
|1+7/8
|4 m
|55 g
|5/8
|125 g
|1+3/8
|182 g
|2
|5 m
|55 g
|5/8
|126 g
|1+3/8
|185 g
|2
|6 m
|48 g
|4/8
|125 g
|1+3/8
|184 g
|2
|7 m
|40 g
|4/8
|113 g
|1+2/8
|167 g
|1+7/8
|8 m
|39 g
|3/8
|101 g
|1+1/8
|149 g
|1+5/8
|9 m
|39 g
|3/8
|90 g
|1
|133 g
|1+4/8
|10 m
|39 g
|3/8
|89 g
|1
|132 g
|1+4/8
|11 m
|Mini Adult
|-
|Mini Adult
|-
|131 g
|1+3/8