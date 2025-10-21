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Mini Puppy
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Aliment sec pour chiens

Aliment complet pour chiots de petites taille (poids adulte jusqu’à 10 kg) - Jusqu’à 10 mois.

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Tailles disponibles

50 gg 50

800 gg 800

1.1 kgkg 1.1

2 kgkg 2

4 kgkg 4

8 kgkg 8

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DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Mini Puppy est spécialement conçu pour répondre aux besoins nutritionnels de votre chiot de petite taille. Cet aliment convient aux chiots de petite taille âgés de 2 à 10 mois qui pèseront jusqu’à 10 kg à l’âge adulte. La formule ROYAL CANIN® Mini Puppy contient un complexe breveté d’antioxydants – dont la très bénéfique vitamine E – pour renforcer les défenses naturelles de votre chiot à mesure que son système immunitaire encore immature se développe. Le mélange de nutriments aux protéines de haute qualité (comme la L.I.P., connue pour sa très haute digestibilité) et de prébiotiques permettent de renforcer la santé digestive de votre chiot et aide à contribuer à la bonne qualité des selles en réduisant leur odeur et leur quantité. Dans la mesure où la période de croissance des chiots de petite taille est assez rapide, leur alimentation doit contenir une haute teneur énergétique pour l’aider à se développer sainement. Heureusement, ROYAL CANIN® Mini Puppy répondra aux besoins énergétiques de votre chiot en lui apportant toute la force et la vitalité dont il a besoin.

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Description de l'image

BÉNÉFICES

Soutien du système immunitaire

La croissance est une étape essentielle dans la vie de votre chien : c’est le moment des grands changements, des découvertes et des nouvelles rencontres. Durant cette période clé, le système immunitaire du chiot se construit progressivement. Mini Puppy aide à soutenir les défenses naturelles de votre chiot notamment grâce à un complexe breveté* d’antioxydants comprenant de la vitamine E. *France, brevet n° EP1146870.

Santé digestive

Combinaison de nutriments avec des protéines de haute qualité (L.I.P.*) et des prébiotiques (FOS) pour favoriser la santé digestive et l’équilibre de la flore intestinale, contribuant ainsi à la bonne qualité des selles. *Protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité.

Contenu énergétique intense

Répond aux besoins énergétiques des chiots de petites tailles pendant leur période de croissance et satisfait les appétits difficiles.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES

Avez-vous des questions concernant ce produit ?

Notre équipe de conseillers en nutrition se fera un plaisir de vous accompagner et de répondre à toutes vos questions du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 9h à 13h au 0 800 41 51 61 (Les appels sont gratuits depuis un poste fixe et un mobile). Vous pouvez également les contacter par mail via ce formulaire.Contact us
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