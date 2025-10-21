ROYAL CANIN® Mini Puppy est spécialement conçu pour répondre aux besoins nutritionnels de votre chiot de petite taille. Cet aliment convient aux chiots de petite taille âgés de 2 à 10 mois qui pèseront jusqu’à 10 kg à l’âge adulte. La formule ROYAL CANIN® Mini Puppy contient un complexe breveté d’antioxydants – dont la très bénéfique vitamine E – pour renforcer les défenses naturelles de votre chiot à mesure que son système immunitaire encore immature se développe. Le mélange de nutriments aux protéines de haute qualité (comme la L.I.P., connue pour sa très haute digestibilité) et de prébiotiques permettent de renforcer la santé digestive de votre chiot et aide à contribuer à la bonne qualité des selles en réduisant leur odeur et leur quantité. Dans la mesure où la période de croissance des chiots de petite taille est assez rapide, leur alimentation doit contenir une haute teneur énergétique pour l’aider à se développer sainement. Heureusement, ROYAL CANIN® Mini Puppy répondra aux besoins énergétiques de votre chiot en lui apportant toute la force et la vitalité dont il a besoin.