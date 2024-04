Adult Instinctive Loaf in Sauce lata

COMPONENTES ANALÍTICOS

Análisis garantizado: Proteína Cruda (mín.) 11.0%, Grasa Cruda (mín.) 1.9%, Fibra Cruda (máx.) 1.9%, Humedad (máx.) 81.0%. Contenido calórico: Esta dieta contiene 805 kcal ME / kg; 133 kcal ME / can en una base como alimentado (calculado).