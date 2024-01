Mijn binnenkat wil naar buiten

Oorsprong van je kat

Deels de buitenvrijheid geven aan je kat

De eerste keer naar buiten

Een kat is van nature gewend om buiten te struinen en te jagen. Buiten vindt ze voldoende prikkels door achter prooien aan te zitten en te bewegen. Ook markeert ze haar territorium met haar luchtjes. Je kunt een kat prima binnenhouden als je de buitenomgeving zo veel mogelijk nabootst. Jagen kan in de vorm van een spelletje. Zorg soms voor nieuwe geluiden en geuren zodat ze kan ontdekken. Toch kan het zijn dat je op een moment toch wilt toegeven aan de wens van je kat om buiten te leven.Afhankelijk van je woonomgeving kun je testen of je kat naar buiten kan. Woon je in een drukkere omgeving dan kun je gevaren op de volgende manieren beperken: - laat je kat vrij in een omheinde tuin of balkon - leer haar wennen aan een tuigje Zorg ervoor dat je kat naar haar naam luistert voordat ze naar buiten gaat. Je oefent dit door haar te roepen en te belonen met een knuffel of brokje als zij naar je toe komt. Dit geeft haar een reden om in de buurt te blijven en te komen als je roept.

Als je besloten hebt dat je kat naar buiten mag: bouw het rustig op. Deze tips helpen:

kies een rustig moment

speel eerst binnen spelletjes voor minder energie buiten

zorg dat je kat hongerig is zodat ze in de buurt blijft

laat een deur of raam openstaan

roep en beloon buiten zonder dat ze direct naar binnen hoeft

Met de laatste tip train je dat je kat een beloning niet associeert met naar binnen moeten gaan. Zo blijft ze luisteren!

Een verhuizing

Na een verhuizing moet je kat wennen aan de nieuwe omgeving. Er is geen vast moment wanneer je je kat naar buiten kunt laten. Hou haar in elk geval een week of twee binnen en angstige katten wat langer. Vergeet niet haar chipregistratie bij te werken! Een kat die altijd buiten leefde, kun je bijna onmogelijk ineens binnen houden. Als je verhuist naar een plek waar ze niet meer naar buiten kan, is het verstandig rekening te houden met een eventuele herplaatsing in het belang van de kat.