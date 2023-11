Ageing 12+ In Gravy (brokjes In Saus)

Omschrijving

Ouder wordende katten hebben andere voedingsbehoeften dan hun jeugdige soortgenoten. Daarom is het belangrijk dat de voeding van jouw ouder wordende kat aangepast wordt aan haar leeftijd. Om er zeker van te zijn dat jouw seniorkat, van 12 jaar of ouder, de specifieke voedingsstoffen binnenkrijgt die zij nodig heeft om gezond te blijven, heeft zij een voeding nodig die voldoet aan al haar voedingsbehoeften. De opname van de voeding is net zo belangrijk als de voedingsstoffen in de voeding als het gaat om de ondersteuning van de gezondheid van je kat. ROYAL CANIN® Ageing 12+ in Gravy is samengesteld met een optimale hoeveelheid voedingsstoffen waar jouw ouder wordende kat instinctief voor kiest. Seniorkatten hebben vaak meer voedingsstoffen nodig ter ondersteuning van hun gezonde gewrichten. ROYAL CANIN® Ageing 12+ in Gravy is speciaal samengesteld met voedingsstoffen die gezonde gewrichten helpen te ondersteunen, zoals de omega 3 vetzuren, EPAen DHA. Om de gezonde nierfunctie te helpen ondersteunen bevat ROYAL CANIN® Ageing 12+ in Gravy een aangepast fosforgehalte. Omdat ook bij katten smaken verschillen is ROYAL CANIN® Ageing 12+ ook beschikbaar in een sappige gelei of als droogvoeding met heerlijke krokante brokjes. Volg onze voedingsrichtlijnen als je van plan bent om je kat gemengd te voeren, zodat zij de optimale hoeveelheden droog- en natvoeding voorgeschoteld krijgt. Bij Royal Canin zijn we toegewijd aan het leveren van voedingsoplossingen voor de behoeften van je huisdier. Al onze producten ondergaan een uitgebreid kwaliteitscontroleproces om de optimale kwaliteit van de voeding te garanderen en om te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften en levensstijl van je kat. Als jouw kat ROYAL CANIN® Ageing 12+ in Gravy eet, krijgt zij een complete en uitgebalanceerde voeding voorgeschoteld.

