Yorkshire Terrier Wet

Omschrijving

Yorkshire Terriër of 'Yorkies' zijn van nature gelijkmatige, actieve en intelligente honden, vol met energie en levenslust.De Yorkshire Terriër staat bekend om zijn prominente vacht. Deze doet denken aan het haar van een paard, is uitzonderlijk fijn en lang en blijft doorgroeien. Deze aantrekkelijke vacht ruit niet en heeft specifieke voedingsstoffen nodig om het zacht en zijdeachtig te houden.ROYAL CANIN® Yorkshire Terriër natvoer is geschikt voor Yorkshire Terriërs van 10 maanden en ouder, en is speciaal ontwikkeld met de voedingsbehoeften van jouw Yorkshire Terriër in het achterhoofd.ROYAL CANIN® Yorkshire Terriër natvoer draagt bij aan het behoud van de gezondheid van de huid en de lange vacht van de Yorkshire Terriër dankzij een exclusieve combinatie van voedingsstoffen die helpt de vacht glanzend en zijdezacht te houden.Deze voeding ondersteunt de gezonde spijsvertering en is specifiek aangepast aan de voedingsbehoeften van de Yorkshire Terriër.ROYAL CANIN® Yorkshire Terriër natvoer heeft een aangepaste textuur om de smakelijkheid te verhogen en de eetlust te stimuleren. De geur en zachte textuur van deze smakelijke voeding zal zelfs de meest kieskeurige Yorkshire Terriër niet kunnen weerstaan!Omdat ook bij honden smaken verschillen is ROYAL CANIN® Yorkshire Terriër ook beschikbaar als een overheerlijke krokante brok.Volg onze voedingsrichtlijnen als je van plan bent om je hond gemengd te voeren, zodat hij de optimale hoeveelheden droog- en natvoeding voorgeschoteld krijgt.Bij Royal Canin zijn we toegewijd aan het leveren van voedingsoplossingen voor de behoeften van je huisdier. Al onze producten ondergaan een uitgebreid kwaliteitscontroleproces om de optimale kwaliteit van de voeding te garanderen en om te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften en levensstijl van je hond. Als jouw hond ROYAL CANIN® Yorkshire Terriër natvoer eet, krijgt hij een complete en uitgebalanceerde voeding voorgeschoteld.

