Kan ik variëren in de voeding voor mijn puppy?

Puppy’s hebben geen behoefte aan variatie

Puppy’s zijn geen mensen. Niet alleen werkt de spijsvertering van een puppy anders dan die van ons, honden hechten ook veel minder waarde aan variatie. Als mens hebben wij wel behoefte aan variatie, mede vanwege onze ontwikkelde smaak. Mensen hebben 9.000 smaakpapillen en een hond maar 1.700. Daarnaast kauwen wij goed op ons voedsel, waardoor een hap eten langer in onze mond is. Wij hebben dus de tijd om te proeven. Voor een hond is de combinatie van voedingsstoffen, geur, textuur en brokgrootte belangrijker. Als je een kwalitatief goede voeding geeft die je puppy lekker vindt, is variëren niet nodig.





Variatie kan leiden tot gezondheidsproblemen

Sterker nog, variëren in de voeding voor je puppy kan tot problemen leiden. Je puppy’s spijsverteringstelsel is nog volop in ontwikkeling en het veranderen van voeding kan ervoor zorgen dat je puppy maag- en/of darmklachten krijgt. De consistentie van zijn ontlasting kan bijvoorbeeld verschillend zijn. Daarom adviseert Royal Canin ook een overstapschema van 7 dagen als je toch eens moet wisselen van voeding. Zo kan het spijsverteringsstelsel van je puppy rustig wennen aan de nieuwe voeding.

Wil je je puppy toch eens iets anders geven?

Dat kan! Je kunt in de voeding voor je puppy wel variëren in droog- of natvoeding. Het zogenoemde ‘mixed feeding’ is ook nog eens gezond voor je puppy. In natvoeding zit bijvoorbeeld meer vocht, wat goed is voor de vochtbalans van je puppy. Ook bevat het minder calorieën ten opzichte van eenzelfde hoeveelheid droogvoeding. De brokjes kunnen weer een positieve werking hebben op het schoonhouden van het gebit van je puppy. Zo hebben zowel droog- als natvoeding voordelen voor je puppy.



Als je kiest voor het geven van zowel droog- als natvoeding is het wel belangrijk dat je een natvoeding geeft die speciaal ontwikkeld is voor puppy’s. Zo weet je zeker dat ook in de natvoeding die specifieke balans van voedingsstoffen zit die je puppy zo hard nodig heeft en goed aansluit bij dezelfde soort droogvoeding. ROYAL CANIN® heeft van veel speciale brokvoedingen voor puppy’s ook een natvoedingsvariant. Zo weet je zeker dat je je puppy de meest optimale voeding geeft.

Overschakelen op een andere voeding

Als je je puppy toch een andere voeding wilt geven, is het verstandig om hem geleidelijk over te schakelen op zijn nieuwe voeding. Neem hier 7 dagen de tijd voor en vermeng steeds een beetje minder oude voeding met steeds meer nieuwe voeding, tot je helemaal bent overgeschakeld. Op deze manier belast je het spijsverteringsysteem zo min mogelijk.