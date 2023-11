Ageing 12+ Gravy

PRODUKTDETALJER

For å sikre at den eldre katten din (fra 12 år og oppover) får den næringen den trenger for å opprettholde en optimal helse, må den fôres med et kosthold som den foretrekker naturlig og instinktivt. Det er derfor våtfôret ROYAL CANIN® Ageing 12+ i saus er sammensatt for å samsvare med den optimale makronæringsprofilen som instinktivt foretrekkes av eldre katter som din. Eldre katter trenger ofte mer ernæringsmessig støtte for å kunne vedlikeholde sunne ledd. Derfor er fôret sammensatt spesielt for å opprettholde sunne ledd ved hjelp av et høyt innhold av omega-3-fettsyrer – nærmere bestemt EPA og DHA. For å bidra til å støtte en sunn nyrefunksjon og en generelt god nyrehelse, har det også et tilpasset innhold av fosfor. For å imøtekomme de individuelle preferansene til enhver katt er ROYAL CANIN® Ageing 12+ også tilgjengelig i en saftig gelé, eller som tørrfôr med velsmakende og knasende fôrkuler. Hvis du vurderer blandet fôring, følger du ganske enkelt fôringsveiledningen vår for å sikre at katten får en nøyaktig mengde av både våt- og tørrfôr for optimale fordeler.

Les mer