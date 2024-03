Mother & Babycat Mousse

PRODUKTDETALJER

Kattefôret ROYAL CANIN® Mother & Babycat Ultra Soft Mousse er spesialtilpasset for å ivareta det høye energibehovet mot slutten av drektigheten og under diegivningen. Det har en velsmakende og myk tekstur som er velegnet til kattunger frem til 4 måneders alder. Våtfôret ROYAL CANIN® Mother & Babycat Ultra Soft Mousse inneholder vitamin C og E, som har vist seg å støtte utviklingen av immunforsvaret. Dette fôret er beriket med omega-3-fettsyrer (DHA) for å bidra til å støtte utviklingen av hjernen hos unge kattunger. Takket være en kombinasjon av nyttig prebiotika (MOS) og svært lettfordøyelige proteiner, bidrar ROYAL CANIN® Mother & Babycat Ultra Soft Mousse også til å støtte en sunn balanse i tarmens mikrobiota (tarmflora) for en god fordøyelse. ROYAL CANIN® Mother & Babycat Ultra Soft Mousse er enkel å spise for kattunger under avvenning. Innen 16 uker kommer kattungene til å trenge et spesialtilpasset fôr som ivaretar de ernæringsmessige behovene i den neste vekstfasen. På dette stadiet kan du bytte til ROYAL CANIN®-produkter for kattunger. Disse produktene finnes som tørrfôr og som våtfôr med biter i saus, gelé og paté.

