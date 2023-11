PRODUKTDETALJER

Perserkatten har offisielt den lengste og tetteste pelsen av alle katterasene! Derfor inneholder våtfôret ROYAL CANIN® Persian Adult i paté en unik og eksklusiv kombinasjon av næringsstoffer som bidrar til å støtte hudens rolle som «barriere», opprettholder en sunn hud og sørger for at den lange pelsen er blank og skinnende. ROYAL CANIN Persian Adult paté har en delikat og tilpasset struktur for å oppnå optimal smakelighet. Det bidrar også til å opprettholde en sunn fordøyelse med en rekke svært lettfordøyelige proteiner og en bestemt kombinasjon av fibre, i tillegg til skreddersydde nivåer av vitaminer og mineraler. Perseren er en mellomstor katt, men kan virke større på grunn av den tykke pelsen og underullen. I tillegg til å fôre perserkatten din med Persian Adult paté, anbefaler vi at du steller pelsen og fjerner floker daglig. For å imøtekomme de individuelle preferansene til enhver katt er ROYAL CANIN® Persian Adult også tilgjengelig som tørrfôr med knasende og velsmakende fôrkuler.

