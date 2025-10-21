Health Mature Consult Balance
Tørrfôr til katt
Fuldfoder til katte - Til steriliserede/kastrerede modne katte eller med tendens til overvægt - Over 7 år
PRODUKTDETALJER
ANBEFALING: Følg din dyrlæges råd og vejledning.
FORDELER
VITALITETSKOMPLEKS
Alder kan påvirke kattens vitale systemer, inkludert nyrefunksjonen. Denne sammensetningen inneholder et utvalg av næringsstoffer som bidrar til å støtte vitalitet.
HØYT FIBERINNHOLD
Inneholder fibre som er utvalgt for sin mettende effekt som fremmer følelsen av metthet.
ANTIOKSIDANTKOMPLEKS
Beriket med en blanding av antioksidanter for bidrar å nøytralisere frie radikaler samt bidrar til å beskytte vev og celler.
ERNÆRINGSINFORMASJON
SAMMENSÆTNING: Majs, hvedegluten*, tørret fjerkræprotein, vegetabilske fibre, ris, majsgluten, hydrolyseret animalsk protein, hvede, mineraler, cikorierod, animalske fedtstoffer, fiskeolie, sojaolie, tørret tomatkvas (lycopenkilde) (0,78 %), psylliumskaller og -frø (0,50 %), fructo-oligosakkarider, gær (kilde til mannan-oligosakkarider), glucosamin fra fermentering, fløjsblomstmel, hydrolyseret brusk (chondroitinkilde).
TILSÆTNINGSSTOFFER (pr. kg): Tilsætningsstoffer med ernæringsmæssige egenskaber: A-vitamin: 22.500 IE, D3-vitamin: 845 IE, Jern (3b103): 34 mg, Jod (3b201, 3b202): 3,4 mg, Kobber (3b405, 3b406): 10 mg, Mangan (3b502, 3b504): 44 mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 134 mg, Selen (3b801, 3b811, 3b812): 0,05 mg - Konserveringsmidler - Antioxidanter.
ANALYTISKE BESTANDDELE: Protein: 34,0 % - Råfedt: 10,0 % - Råaske: 7,5 % - Træstof: 7,9 % - Fosfor: 0,8 % - EPA/DHA: 0,42 % - Pr. kg: Betakaroten: 4,3 mg.
For RSA: Guaranteed analysis g/kg: Crude protein (min) 320 - Moisture (max) 70 - Crude fat (min) 80 - Crude fibre (max) 89 - Crude ash (max) 83. Product registration number: XXXXXX - Act 36/1947. For Namibia: N-FF XXXX.
*L.I.P.: Protein udvalgt for dets meget høje fordøjelighed.
FODRINGSANVISNING: Se tabel. Dyret bør til enhver tid have adgang til drikkevand. Batch- og fabriksregistreringsnummer samt Udløbsdato: Se pakken. Opbevares køligt og tørt.
|Vekt (kg)
|Normal
|Overvekt
|Gram
|Gram
|2
|37
|29
|2.5
|43
|34
|3
|49
|39
|3.5
|54
|43
|4
|60
|48
|4.5
|65
|52
|5
|70
|56
|5.5
|75
|60
|6
|80
|64
|6.5
|84
|67
|7
|89
|71
|7.5
|94
|75
|8
|98
|78
|8.5
|102
|82
|9
|106
|85
|9.5
|111
|88
|10
|115
|92