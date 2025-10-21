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Health Mature Consult Balance
Health Mature Consult Balance
Health Mature Consult Balance
Health Mature Consult Balance
Health Mature Consult Balance
Health Mature Consult Balance
Health Mature Consult Balance
Health Mature Consult Balance
Health Mature Consult Balance
Health Mature Consult Balance
Health Mature Consult Balance
Health Mature Consult Balance
Health Mature Consult Balance
Health Mature Consult Balance
Health Mature Consult Balance
Health Mature Consult Balance
Health Mature Consult Balance

Health Mature Consult Balance

Tørrfôr til katt

Fuldfoder til katte - Til steriliserede/kastrerede modne katte eller med tendens til overvægt - Over 7 år

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Eksisterende format

3.5 kgkg 3.5

10 kgkg 10

TILGJENGELIGHET

Dette produktet er en eksklusiv veterinærsammensetning. Spør veterinæren for å få vite om det er riktig produkt for kjæledyret ditt.

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PRODUKTDETALJER

ANBEFALING: Følg din dyrlæges råd og vejledning.

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FORDELER

VITALITETSKOMPLEKS

Alder kan påvirke kattens vitale systemer, inkludert nyrefunksjonen. Denne sammensetningen inneholder et utvalg av næringsstoffer som bidrar til å støtte vitalitet.

HØYT FIBERINNHOLD

Inneholder fibre som er utvalgt for sin mettende effekt som fremmer følelsen av metthet.

ANTIOKSIDANTKOMPLEKS

Beriket med en blanding av antioksidanter for bidrar å nøytralisere frie radikaler samt bidrar til å beskytte vev og celler.

ERNÆRINGSINFORMASJON