Vital Renal Beef
Våtfôr til katt
Komplett diettfôr til voksne katter
PRODUKTDETALJER
ANBEFALES VED TILFELLER AV Azotemisk kronisk nyresykdom (IRIS sent i fase 2 til fase 4) Behandling av tilbakevendende kalsiumoksalatstein hos katter med nedsatt nyrefunksjon Forebygging av tilbakevendende urolithiasis som krever alkalisering av urin: urat- og cystinstein ANBEFALES IKKE VED TILFELLER AV Vekst, drektighet/diegiving
FORDELER
Støtter nyrene
Oppskrift med lavt innhold av fosfor og moderat innhold av proteiner av høy kvalitet for å støtte nyrefunksjonen og dermed forbedre kattens livskvalitet.
Tilpasset energiinnhold
Tilpasset energiinnhold for å redusere volumet på måltidet og bidra til å kompensere for nedsatt appetitt.
Flere aroma-profiler
En spesifikk aromaprofil med en attraktiv tekstur på fôrkulene for å bidra til å stimulere kattens appetitt, særlig i tilfeller av fôrvegring.
ERNÆRINGSINFORMASJON
|VEKT (kg)
|TYNN
|TYNN
|NORMAL
|NORMAL
|OVERVEKT
|OVERVEKT
|Gram
|Pouch
|Gram
|Pouch
|Gram
|Pouch
|1.5
|115
|1+1/2
|95
|1
|75
|1
|2
|140
|1+1/2
|115
|1+1/2
|95
|1
|2.5
|165
|2
|140
|1+1/2
|110
|1+1/2
|3
|190
|2
|155
|2
|125
|1+1/2
|3.5
|210
|2+1/2
|175
|2
|140
|1+1/2
|4
|230
|2+1/2
|190
|2
|155
|2
|4.5
|250
|3
|210
|2+1/2
|165
|2
|5
|270
|3
|225
|2+1/2
|180
|2
|5.5
|290
|3+1/2
|240
|3
|195
|2+1/2
|6
|305
|3+1/2
|255
|3
|205
|2+1/2
|6.5
|325
|4
|270
|3
|215
|2+1/2
|7
|345
|4
|285
|3+1/2
|230
|2+1/2
|7.5
|360
|4
|300
|3+1/2
|240
|3
|8
|375
|4+1/2
|315
|3+1/2
|250
|3
|8.5
|395
|4+1/2
|330
|4
|260
|3
|9
|410
|5
|340
|4
|275
|3
|9.5
|425
|5
|355
|4
|285
|3+1/2
|10
|440
|5
|370
|4+1/2
|295
|3+1/2