Dermacomfort Adult Loaf

PRODUKTDETALJER

Hudirritasjon er den vanligste grunnen til at hunder tas med til veterinæren. Hudfølsomhet og overdreven kloring kan skade hundens hud og til og med føre til infeksjon. Hudfølsomhet kan lindres av et kosthold som inneholder støttende næringsstoffer. ROYAL CANIN® Dermacomfort Loaf er beriket med Omega 3- og 6-fettsyrer som hjelper til med å berolige og beskytte hundens hud, samt gjøre den mindre følsom for irriterende stoffer i miljøet. Utvalgte proteinkilder som er inkludert i ROYAL CANIN® Dermacomfort Loaf, bidrar til å redusere risikoen for intoleranse. Denne smakelige oppskriften er rik på nøye utvalgte proteiner med lavt allergennivå som ble valgt for eksklusiv tilpasning til hundens behov. Når du tar vare på hunden din ved å gi ham næringsstoffer av høy kvalitet, bidrar du ikke bare til å ta vare på følsom hud. Det hjelper ham også til å opprettholde en full og sunn pels. ROYAL CANIN® Dermacomfort Loaf passer til hunder i alle størrelser. I tillegg til denne smakelige pateen er vårt Dermacomfort-ernæringsprogram også tilgjengelig som knasende fôrkuler. Begge er ernæringsmessig komplette og utfyller hverandre perfekt. Prøv gjerne pateen som en smakelig topping til fôrkulene.

