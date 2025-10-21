ROYAL CANIN® Maxi Adult er et balansert fullfôr som er designet for å møte store rasers spesielle behov og støtte dem gjennom årene som voksen. Dette fôret passer for store raser som veier mellom 26 og 44 kg og er over 15 måneder gamle. Større hunder, som har en lengre fordøyelsesprosess, kan være mer utsatt for følsom fordøyelse sammenlignet med mindre raser. Disse fôrkulene inneholder lettfordøyelige proteiner og en balansert tilførsel av fibre for å støtte en sunn fordøyelse. Hos større hunder havner mesteparten av kroppsvekten på leddene. Denne sammensetningen er laget med en kombinasjon av mineraler og næringsstoffer for å støtte sunne bein og ledd. Laget med en blanding av vitaminer og næringsstoffer av høy kvalitet for maksimal absorpsjon for å støtte den generelle helsen. Fôrkulenes størrelse og form er tilpasset den distinkte kjevestrukturen til en stor rase og oppmuntrer den til å tygge fôret ordentlig. ROYAL CANIN® Maxi Adult er også tilgjengelig som to typer våtfôrteksturer: paté og stykker i saus. Å blande våt- og tørrfôr gir variasjon i hundens kosthold, noe som kan gjøre måltidene mer interessante og engasjerende.