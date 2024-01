PRODUKTDETALJER

ROYAL CANIN® Medium Ageing 10+ egner seg for mellomstore hunder over 10 år som veier 11–25 kg. Tørrfôret er sammensatt spesielt med tanke på alle de ernæringsmessige behovene til eldre mellomstore hunder. Det er spesielt utviklet for å støtte sunn aldring hos mellomstore hunderaser som din. Dette fôret inneholder et eksklusivt kompleks av antioksidanter for å bidra til å nøytralisere frie radikaler. Dette bidrar til å opprettholde kvaliteten til livsviktige molekyler i kroppen til hunden for å støtte en god generell helse. ROYAL CANIN® Medium Ageing 10+ inneholder også EPA og DHA. Dette er omega-3-fettsyrer som bidrar til å støtte et sunt skjelett og sunne ledd. Dette er særlig viktig for hunder som går inn i senior-stadiet av livet for å bidra til å opprettholde en god livskvalitet. I tillegg er fôret sammensatt med bestemte næringsstoffer for å bidra til å fremme en sunn hud og blank pels, noe som også bidrar til å opprettholde en god generell helse. For å imøtekomme de individuelle preferansene til enhver hund er ROYAL CANIN® Medium Ageing 10+ også tilgjengelig som våtfôr i smakelig saus. Hvis du vurderer blandet fôring, følger du ganske enkelt fôringsveiledningen vår for å sikre at hunden får en nøyaktig mengde av både våt- og tørrfôr for optimale fordeler.

Les mer