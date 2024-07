Poodle Adult Loaf

PRODUKTDETALJER

Puddelen er en intelligent, årvåken og aktiv følgesvenn med en harmonisk bygning. Dette er en langøret hunderase med krøllet pels, som utstråler eleganse og stolthet. Våtfôret ROYAL CANIN® Poodle Loaf egner seg for pudler over 10 måneder, og fôret er sammensatt spesielt med tanke på alle de ernæringsmessige behovene til den voksne hunden. Våtfôret er designet for å opprettholde muskeltonusen og forbedre den fysiske helsen til puddelen. Takket være innholdet av optimale næringsstoffer, støtter det en sunn hud hos puddelen for å bidra til å vedlikeholde den vakre pelsen. Fôret er sammensatt med en spesialtilpasset tekstur som tilbyr en forbedret smakelighet, for å tilfredsstille appetitten hos selv den mest kresne puddelen! For å imøtekomme de individuelle preferansene til enhver hund er ROYAL CANIN® Poodle Loaf også tilgjengelig som tørrfôr med knasende og velsmakende fôrkuler. Hvis du vurderer blandet fôring, følger du ganske enkelt fôringsveiledningen vår for å sikre at hunden din får nøyaktige mengder av både våt- og tørrfôr for optimal nytte.

