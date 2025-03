ROYAL CANIN® TRAINING TREATS passer for hunder over seks måneder. De er utviklet av veterinærer og godkjent av hunder. Disse godbitene inneholder en vitenskapelig blanding av ingredienser som er støttet av over 50 års forskning og observasjon innen ernæring for hunder. Enten du lærer den grunnleggende kommandoer eller avanserte triks, tilbyr ROYAL CANIN® TRAINING TREATS en perfekt balanse mellom smak og næring. ROYAL CANIN® TRAINING TREATS inneholder DHA, samt vitamin C og E for å bidra til å støtte en sunn hjernefunksjon fra valpestadiet til de eldre årene. Disse lavkalori-godbitene har mindre enn tre kalorier per bit og er utviklet for å bidra til å opprettholde hundens sunne vekt, samtidig som de belønner ønsket atferd. Våre treningsgodbiter er utviklet for å supplere ethvert fôr i ROYAL CANIN®-serien, som er designet for sunne kjæledyr over seks måneder. Sørg for å følge fôringsveiledningen som står på pakken og ikke gi hunden mer enn anbefalt antall biter per dag.